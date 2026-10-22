Немецкие власти готовятся к молодежным протестам, запланированным на 31 октября. МВД ФРГ оценивает возможные риски, а организаторы и школьные объединения подчеркивают мирный характер акций

Немецкие органы безопасности готовятся к запланированным на 31 октября молодежным протестам. Как сообщило в среду, 21 октября, агентство dpa со ссылкой на МВД ФРГ, федеральные и земельные ведомства оценивают возможные риски и координируют свои действия. Координация ведется в том числе с властями Франции и Италии. Федеральное ведомство по охране конституции отслеживает профильные сайты и каналы в социальных сетях, где могут распространяться призывы к насильственным акциям.

При необходимости поддержку полиции в землях и другим службам сможет оказать Федеральная полиция. В МВД также отметили, что лицам, которые намерены въехать в Германию для участия в насильственных протестах, может быть отказано во въезде уже на границе.

Власти опасаются беспорядков

В министерстве подчеркнули необходимость различать мирные демонстрации и действия радикальных групп. "С одной стороны, есть мирные ученические протесты, а с другой - экстремистская среда, склонная к насилию, которая потенциально может использовать такие акции для распространения насилия", - указал представитель внутриполитического ведомства.

Призывы к участию в акциях распространяет инициатива "GenZ regelt" ("Поколение Z решает"), также использующая лозунг "GenZ steht auf" ("Поколение Z поднимается"). На сайте движения говорится, что его участники выступают за улучшение образования и здравоохранения, усиление мер по защите климата, доступную стоимость жизни, а также против возвращения обязательной военной службы и политики бюджетной экономии за счет молодежи. Акции запланированы на 31 октября и должны пройти одновременно в 21 городе Германии.

Среди городов, указанных на сайте инициативы, - Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф, Лейпциг и Дрезден. Согласно счетчику на сайте движения, участие в протестах намерены принять уже более 40 тысяч человек. Организаторы подчеркивают, что акции должны носить мирный характер.

Школьники поддержали протесты

Федеральная конференция школьников Германии положительно оценила запланированные акции. Представитель организации Изабель Зельтенрайх (Isabelle Seltenreich) заявила, что учащиеся имеют право добиваться улучшения системы образования и условий обучения.

По ее словам, школьники поддерживают многие требования, которые ранее звучали на протестах во Франции и Италии. Среди них - улучшение материальной базы школ, увеличение числа учителей, сокращение размеров классов и обеспечение равных возможностей для детей независимо от социального происхождения.

Вместе с тем Зельтенрайх предупредила, что протестное движение может стать объектом политических манипуляций со стороны различных групп.

Опыт Франции и Италии вызывает опасения

Массовые школьные протесты с конца сентября проходят во Франции. Участники требуют улучшения оснащения школ, увеличения числа педагогов и условий обучения. Позже аналогичные акции начались и в Италии. В обеих странах отдельные демонстрации сопровождались беспорядками.

Глава Профсоюза полиции Германии (GdP) Йохен Копельке (Jochen Kopelke) считает, что немецкие правоохранители лучше подготовлены к возможным беспорядкам, чем их французские коллеги. По его словам, полиция в Германии делает ставку на профилактику и коммуникацию, а также способна пресекать действия зачинщиков, не препятствуя проведению мирных акций.

Копельке предупредил, что отдельные радикальные группы могут использовать протестные акции в своих целях и подогревать напряженность через социальные сети. Одновременно он призвал власти серьезно отнестись к требованиям молодежи и не игнорировать проблемы в сфере образования.