Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Париже на 12 часов запретят протесты: ограничения затронут Лувр, Елисейские Поля и площадь Бастилии 2 226

В мире
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: протестующие
ФОТО: twitter

В четверг, 22 октября, полиция Парижа запретит проведение акций протеста в ряде центральных районов французской столицы. Ограничения вводятся после масштабных беспорядков, сопровождавшихся столкновениями с полицией, погромами и разграблением магазинов. Запрет будет действовать в течение 12 часов, сообщает ЛЕТА со ссылкой на AFP.

В Париже в четверг, 22 октября, будет временно запрещено проведение акций протеста в ряде центральных районов города. Соответствующее решение в среду объявила французская полиция.

Ограничения будут действовать с 8:00 до 20:00 по местному времени — с 9:00 до 21:00 по латвийскому времени.

Где будут запрещены протесты

Запрет распространится на несколько наиболее известных мест французской столицы, в том числе на территорию возле Елисейского дворца, где находится резиденция президента Франции Эммануэля Макрона.

Акции протеста также нельзя будет проводить возле обеих палат парламента, Лувра и на Елисейских Полях.

Кроме того, ограничения затронут площадь Бастилии, площадь Республики и торговый район Шатле — Ле-Аль.

Именно в районе Шатле — Ле-Аль в минувшие выходные во время беспорядков были разграблены магазины.

Власти признали потерю контроля над ситуацией

Решение о временном запрете протестов принято после вспышки уличного насилия, произошедшей во Франции в минувшие выходные, о чем писал bb.lv. Молодые люди в масках вступали в столкновения с полицией, грабили магазины и громили общественные здания.

Французское правительство признало, что во время беспорядков «потеряло контроль» над ситуацией.

Продолжающийся кризис нанес ущерб международному имиджу Франции и вызвал потрясения на финансовых рынках. При этом до президентских выборов в стране остается около шести месяцев.

Макрон обвинил Трампа в использовании беспорядков

На фоне происходящего президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал своего американского коллегу Дональда Трампа. По мнению Макрона, Трамп пытается использовать беспорядки во Франции для получения политических преимуществ в ходе кампании перед промежуточными выборами в США.

Французский президент также обвинил иностранных лидеров в попытках использовать внутренний кризис во Франции в собственных интересах.

×
#полиция #Франция #протесты #магазины #беспорядки #Париж #запрет
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Владимир Зеленский
Изображение к статье: погромы в Европе
Изображение к статье: Паспорт РФ
Изображение к статье: Роман Шухевич

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Винтажный семейный фотоальбом 90-х
Наша Латвия
Изображение к статье: Ли Цян и Владимир Путин
В мире
Изображение к статье: Андрей Макаревич
Люблю!
1
Изображение к статье: Винни-Пух
Наша Латвия
Изображение к статье: Продолжение культовой романтической драмы «Грязные танцы» постепенно обретает очертания
Культура &
Изображение к статье: зерно
Бизнес
Изображение к статье: Винтажный семейный фотоальбом 90-х
Наша Латвия
Изображение к статье: Ли Цян и Владимир Путин
В мире
Изображение к статье: Андрей Макаревич
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео