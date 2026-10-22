В четверг, 22 октября, полиция Парижа запретит проведение акций протеста в ряде центральных районов французской столицы. Ограничения вводятся после масштабных беспорядков, сопровождавшихся столкновениями с полицией, погромами и разграблением магазинов. Запрет будет действовать в течение 12 часов, сообщает ЛЕТА со ссылкой на AFP.

В Париже в четверг, 22 октября, будет временно запрещено проведение акций протеста в ряде центральных районов города. Соответствующее решение в среду объявила французская полиция.

Ограничения будут действовать с 8:00 до 20:00 по местному времени — с 9:00 до 21:00 по латвийскому времени.

Где будут запрещены протесты

Запрет распространится на несколько наиболее известных мест французской столицы, в том числе на территорию возле Елисейского дворца, где находится резиденция президента Франции Эммануэля Макрона.

Акции протеста также нельзя будет проводить возле обеих палат парламента, Лувра и на Елисейских Полях.

Кроме того, ограничения затронут площадь Бастилии, площадь Республики и торговый район Шатле — Ле-Аль.

Именно в районе Шатле — Ле-Аль в минувшие выходные во время беспорядков были разграблены магазины.

Власти признали потерю контроля над ситуацией

Решение о временном запрете протестов принято после вспышки уличного насилия, произошедшей во Франции в минувшие выходные, о чем писал bb.lv. Молодые люди в масках вступали в столкновения с полицией, грабили магазины и громили общественные здания.

Французское правительство признало, что во время беспорядков «потеряло контроль» над ситуацией.

Продолжающийся кризис нанес ущерб международному имиджу Франции и вызвал потрясения на финансовых рынках. При этом до президентских выборов в стране остается около шести месяцев.

Макрон обвинил Трампа в использовании беспорядков

На фоне происходящего президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал своего американского коллегу Дональда Трампа. По мнению Макрона, Трамп пытается использовать беспорядки во Франции для получения политических преимуществ в ходе кампании перед промежуточными выборами в США.

Французский президент также обвинил иностранных лидеров в попытках использовать внутренний кризис во Франции в собственных интересах.