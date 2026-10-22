Россиян, которые находятся за границей и уклоняются от предписанного им властями РФ наказания, внесут в открытый реестр по аналогии со списком иностранных агентов, сообщил госагентству ТАСС замминистра юстиции страны Олег Свириденко в четверг, 22 октября. "На официальном сайте Минюста России будет создан специальный реестр, состоящий из списка лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры с соответствующим указанием оснований их применения", - сказал чиновник.

Вносить граждан России в такой список будут по предложению МВД, ФСБ, службы судебных приставов, ФНС и Генпрокуратуры, а запреты начнут действовать уже на следующий день после внесения.

Как отмечают опрошенные изданием The Moscow Times эксперты, анонсируемый Минюстом документ противоречит конституционному принципу равенства перед законом и судом. По мнению одного из них, такой закон могут применять против известных людей, которых преследуют по политическим мотивам. Еще один эксперт считает, что новые правила затронут тех, у кого в стране остались имущество или источники дохода.

Репрессивные меры властей РФ: от блокировки средств до запрета на новые сделки

Принятый в июле 2026 года репрессивный закон распространяется на россиян, которые уклоняются от уголовного наказания или наказания по отдельным административным статьям, в том числе о "дискредитации армии", "нарушении законодательства об иноагентах" и "участия в нежелательных организациях".

Как напоминает ТАСС, документ предусматривает 14 видов ограничений. Среди таковых - "блокировка денежных средств и иного имущества, отказ в предоставлении госуслуг, регистрации прав на недвижимость и автомобили, предоставлении кредитов и дистанционных услуг в банках, запрет на заключение сделок, а также перевод поступающих лицу денежных средств на специальный рублевый счет".