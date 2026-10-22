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В РФ опубликуют список уехавших граждан, которых власти хотят наказать 0 37

В мире
Дата публикации: 22.10.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: паспорт рФ

Список подпавших под "ограничительные меры" покинувших родину россиян Минюст страны намерен сделать открытым, по аналогии со списком иноагентов, передает ТАСС слова замминистра юстиции Олега Свириденко.

Россиян, которые находятся за границей и уклоняются от предписанного им властями РФ наказания, внесут в открытый реестр по аналогии со списком иностранных агентов, сообщил госагентству ТАСС замминистра юстиции страны Олег Свириденко в четверг, 22 октября. "На официальном сайте Минюста России будет создан специальный реестр, состоящий из списка лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры с соответствующим указанием оснований их применения", - сказал чиновник.

Вносить граждан России в такой список будут по предложению МВД, ФСБ, службы судебных приставов, ФНС и Генпрокуратуры, а запреты начнут действовать уже на следующий день после внесения.

Как отмечают опрошенные изданием The Moscow Times эксперты, анонсируемый Минюстом документ противоречит конституционному принципу равенства перед законом и судом. По мнению одного из них, такой закон могут применять против известных людей, которых преследуют по политическим мотивам. Еще один эксперт считает, что новые правила затронут тех, у кого в стране остались имущество или источники дохода.

Репрессивные меры властей РФ: от блокировки средств до запрета на новые сделки

Принятый в июле 2026 года репрессивный закон распространяется на россиян, которые уклоняются от уголовного наказания или наказания по отдельным административным статьям, в том числе о "дискредитации армии", "нарушении законодательства об иноагентах" и "участия в нежелательных организациях".

Как напоминает ТАСС, документ предусматривает 14 видов ограничений. Среди таковых - "блокировка денежных средств и иного имущества, отказ в предоставлении госуслуг, регистрации прав на недвижимость и автомобили, предоставлении кредитов и дистанционных услуг в банках, запрет на заключение сделок, а также перевод поступающих лицу денежных средств на специальный рублевый счет".

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#права человека #конституция #репрессии #Минюст #наказание #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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