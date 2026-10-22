России, похоже, удалось отделить свою агрессию против Украины от потенциальных деловых сделок и дипломатических отношений с Соединенными Штатами. Об этом говорится в статье The New York Times.

Авторы считают, что спустя год после введения нефтяных санкций российский диктатор Владимир Путин "как никогда близок к своей цели – нормализации отношений с Вашингтоном без каких-либо компромиссов по Украине".

Отмечается, что Путин добивался этого с момента возвращения Трампа в Белый дом. Но все это время, в целом, Трамп продолжал политику Байдена, воздерживаясь от экономических сделок с Россией до тех пор, пока война не будет остановлена.

Но разворот во внешней политике США случился за каких-то полторы недели, когда Трамп буквально поддержал Путина, ослабил экономическое давление на РФ и очернил президента Украины Владимира Зеленского. Путин, напротив, "обрел уверенность в своих силах и теперь стремится утвердить себя в качестве глобальной державы, равной США и Китаю, продвигая идею проведения трехстороннего саммита".

"Эта, пусть и небольшая нормализация, помогла Путину дезактивировать Трампа и США как потенциальных помощников Украины", – привели журналисты слова Александра Габуева, директора Центра Карнеги по изучению России и Евразии в Берлине.

Экономическое взаимодействие вместо давления

Дизельная сделка с РФ, считают журналисты, вызвана политическим расчетом в преддверии выборов в США, поскольку Трамп пытается снизить цены на топливо. Впереди могут быть и другие сделки.

В частности, издание вспомнило, что обсуждается продажа международных активов российского энергетического гиганта "Лукойл" группе инвесторов, в которую входит правительство США. Американские переговорщики также предложили Европе возобновить закупки крупных объемов российского газа, транспортируемого по трубопроводам Украины.

Все это Путин обставил, как личные услуги Трампу, хотя такие действия, как продажа дизельного топлива США выгодны в первую очередь России.

Автор книги "Мы их переживем", посвященной внешней политике России во время войны, Ханна Нотте сказала, что Россия также хочет вернуться к обсуждению Ближнего Востока и проектам в Арктике. А большая цель России состоит в том, чтобы продвигать "идею о том, что можно разделить отношения с США и действовать сообща, даже продолжая войну". Поэтому, считает она, предложения "пряника" Путину от Трампа в целях завершения войны потерпит неудачу. И поэтому, считает директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро, после выборов Трамп вновь может изменить позицию, что "осознают в Кремле", поскольку считают Трампа очень непоследовательным.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, что по данным СМИ Трамп добивается от Украины и России готовности заключить мирное соглашение. Он считает, что это может произойти в декабре на саммите G20 в Майами. Для этого он готов оказать давление на Украину.

Добавим, что по итогам двухдневных переговоров посланников Трампа, Россия согласилась поддержать встречу в трехстороннем формате. Она пройдет на техническом уровне, вероятно в Абу-Даби, и обсуждаться там будут будушие мирные переговоры. По словам Владимира Зеленского, встреча должна пройти не позднее начала ноября.