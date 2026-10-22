Причиной стали недавние смертоносные удары вблизи побережья Болгарии и Румынии, нападения на гражданские суда и неоднократные нарушения румынского воздушного пространства. Европейские депутаты возлагают ответственность за обострение ситуации на Россию.

Соответствующую резолюцию Европарламент принял в четверг, 22 октября, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-секретаря ЕП в Латвии Кристине Лиепиню.

За документ проголосовали 432 депутата, против выступили 52, ещё 88 воздержались.

Россия обвиняется в эскалации конфликта

В принятой резолюции Европарламент решительно осудил недавние атаки вблизи болгарского и румынского побережья, а также повторяющиеся нарушения воздушного пространства Румынии.

По мнению депутатов, Россия несёт ответственность за нападения на гражданские суда и расширение военной угрозы в западной части Чёрного моря.

В документе подчёркивается, что происходящее соответствует общей модели эскалации со стороны Москвы, которая, как считают парламентарии, систематически создаёт угрозы гражданскому судоходству.

Европарламент возлагает на Россию ответственность за ухудшение ситуации с безопасностью во всём Черноморском регионе.

Болгарию раскритиковали за недостаточно решительную реакцию

Отдельное внимание депутаты уделили действиям Болгарии.

Европарламент положительно оценил оперативную работу морских спасательных служб, пограничной полиции Румынии и Болгарии, а также экипажей проходивших поблизости торговых судов, которые помогали пострадавшим кораблям.

Однако действия болгарского правительства вызвали у парламентариев серьёзные вопросы.

В резолюции выражается обеспокоенность недостаточно ясной позицией Софии в отношении российских угроз.

Депутаты также сожалеют о слабой, по их оценке, дипломатической реакции Болгарии.

Премьер-министра страны Румена Радева призвали подкреплять требования о солидарности союзников конкретными действиями.

Кроме того, Европарламент предложил Болгарии подтвердить участие в инициативе НАТО по противодействию беспилотникам, направленной на защиту от воздушных угроз на малых высотах.

В Чёрном море может начаться операция Евросоюза

Одним из наиболее значимых положений резолюции стал призыв рассмотреть возможность развёртывания военно-морской операции ЕС в Чёрном море.

По мнению депутатов, свобода судоходства и безопасность морских путей имеют непосредственное отношение к защите восточного фланга НАТО, Черноморского региона и дельты Дуная.

Европарламент также предлагает НАТО рассмотреть возможность создания отдельной Черноморской инициативы.

Особое значение при этом придаётся укреплению сотрудничества между тремя государствами региона — Болгарией, Румынией и Турцией.

Пока речь идёт именно о предложении рассмотреть такую операцию, а не о принятом решении направить военные корабли ЕС в Чёрное море.

Защитить суда от беспилотников

Европарламент призвал страны Евросоюза совместно с НАТО оказать Болгарии и Румынии дополнительную поддержку в обнаружении и отслеживании враждебных беспилотников.

Особое внимание предлагается уделить аппаратам, представляющим угрозу торговому судоходству.

Депутаты также выступили за реализацию инициативы по созданию Черноморского центра морской безопасности.

Предполагается, что этот центр будет способствовать повышению безопасности судоходства, защите критически важной морской инфраструктуры и сохранению морской среды.

На оборону предлагают направить дополнительные средства

Для решения проблем безопасности Болгарии и Румынии Европарламент предлагает использовать неосвоенные средства европейского оборонного инструмента SAFE.

Кроме того, депутаты считают необходимым предусмотреть в следующем долгосрочном бюджете ЕС финансирование широкого круга потребностей в сфере безопасности и обороны, включая защиту Черноморского региона.

Отдельно подчёркивается необходимость усилить защиту подводной инфраструктуры.

Речь идёт о телекоммуникационных кабелях, линиях передачи электроэнергии и кабелях передачи данных, повреждение которых способно привести к серьёзным последствиям для целых государств.

Для повышения их защищённости предлагается совершенствовать морское наблюдение, расширять региональное сотрудничество и развивать механизмы быстрого реагирования.

Что означает решение Европарламента?

Принятая резолюция демонстрирует стремление европейских депутатов усилить роль Евросоюза в обеспечении безопасности Чёрного моря.

Однако она сама по себе не означает начала военной операции. Для практического развёртывания сил потребуются отдельные политические и организационные решения.

Тем не менее сигнал из Страсбурга достаточно определённый: Европарламент считает, что угрозы гражданскому судоходству, беспилотные атаки и опасность для подводной инфраструктуры требуют более активного участия Евросоюза и НАТО в обеспечении безопасности Чёрного моря.