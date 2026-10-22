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Зеленский опроверг выдумку Трампа на счет поражения РФ под Киевом 0 114

В мире
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский и Трамп
ФОТО: пресс-фото

В начале полномасштабного вторжения россиянам не удалось захватить Киев из-за ожесточенного сопротивления украинцев, а не из-за мифической ошибки российского генерала, о которой любит рассказывать Дональд Трамп. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью The Diary Of A CEO.

Он отметил, что изначально россиянам удалось добиться значительных результатов на севере Украины, в частности недалеко от столицы, из-за того, что основные силы ВСУ находились на востоке.

"Они держали там сильнейшую группировку россиян. И никто не ожидал, что они пойдут из Беларуси на столицу. И поэтому здесь (в Киеве, – УНИАН) у нас не было сильных частей. Представьте, идет 200 тысяч человек, а вам нужно защищаться. Вам нужна армия, которая есть сегодня – 800 тысяч. В чем заключалась главная проблема россиян, когда они не смогли захватить нашу столицу. Мы сдерживали и уничтожали их, потому что им не хватило войск, чтобы удерживать оккупированные территории. Мы их били, они отступали. Поэтому мы полностью отбили это направление, Киевскую и Черниговскую области. Им просто не хватило войск", – сказал Зеленский.

Он добавил, что россиянам фактически удалось дойти до Киева и окружить столицу. Также они захватили ряд городов по пути.

Зеленский также прокомментировал выдумку Дональда Трампа о том, что Россия не смогла захватить Киев якобы только из-за того, что какой-то российский генерал приказал танкам наступать через поле, и бронетехника увязла в грязи.

"Я не знаю, о чём говорит президент Трамп. Столько техники, сколько они потеряли под Киевом – горели сотни машин. Они просто заблокировали нас, а мы начали их бить, они не знали, что делать. Их техника частично прорывалась в Киев, прямо в столицу, бронемашины ездили по улицам, а люди всё это жгли. И особенно они были удивлены, когда ехали по улицам, а люди всё это жгли. Вопрос не в том, что какой-то генерал был дураком. Я считаю, что тот, кто отдал приказ, не совсем понимал, что происходит. Им нужно было около 300 тысяч – 400 тысяч военных, чтобы взять Киев. Им требовалось вдвое больше людей", – пояснил президент.

Что этому предшествовало

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российские оккупанты якобы могли захватить украинскую столицу за несколько часов, если бы не ошибка одного генерала и непогода. По его словам, российский генерал якобы решил свернуть с бетонной трассы на сельскохозяйственные угодья, из-за чего бронетехника увязла в грязи и РФ не удалось захватить украинскую столицу.

Отметим, что в последнее время американский президент усилил критику в адрес Украины и стал выражать больше оптимизма в отношении РФ. В частности, американский президент заявил, что Россия якобы "даже близко не проявила того, на что была способна" в войне против Украины.

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#Украина #Дональд Трамп #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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