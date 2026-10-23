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150 тысяч человек заполнили центр Белграда: чего требуют протестующие перед выборами 1 999

В мире
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: демонстрация
ФОТО: Youtube

В столице Сербии около 150 тысяч человек приняли участие в демонстрации в поддержку оппозиционного студенческого движения. Массовая акция прошла за три дня до парламентских выборов, на которых движение «Студенческий список» намерено добиться смены власти после более чем 14 лет правления Сербской прогрессивной партии.

В четверг, 22 октября, центр Белграда заполнили десятки тысяч демонстрантов, выступающих в поддержку сербской оппозиции. По данным AFP, в акции приняли участие около 150 тысяч человек.

Участники собрались в поддержку оппозиционного движения «Студенческий список», которое намерено участвовать в парламентских выборах в воскресенье, 25 октября. Его цель — положить конец более чем 14-летнему пребыванию у власти Сербской прогрессивной партии (SNS).

Нынешняя демонстрация стала продолжением масштабного протестного движения, которое охватило Сербию почти два года назад.

Толчком к массовым выступлениям стала трагедия в городе Нови-Сад. В ноябре 2024 года на местном железнодорожном вокзале обрушился бетонный навес, в результате чего погибли 16 человек.

После этого в стране начались студенческие протесты, которые продолжались на протяжении почти двух лет и постепенно приобрели политический характер.

Теперь участники протестного движения стремятся добиться перемен через парламентские выборы.

При этом предвыборная кампания проходит на фоне сообщений о нарушениях. Организации гражданского общества заявляют о случаях запугивания, задержаний и нападений, а также о нецелевом использовании государственных ресурсов.

Отдельную обеспокоенность наблюдателей вызывает информационная среда. По оценке общественных организаций, освещение политических событий в сербских СМИ в ходе кампании было искаженным.

Таким образом, воскресные выборы станут следующим этапом политического противостояния, начавшегося после трагедии в Нови-Саде.

После почти двух лет уличных выступлений оппозиционное студенческое движение впервые в рамках нынешней кампании рассчитывает добиться своих целей непосредственно через голосование. Результаты выборов покажут, какую поддержку оно получило среди избирателей.

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#выборы #СМИ #протесты #оппозиция #Сербия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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