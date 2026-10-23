Британские власти рекомендуют жителям страны иметь дома запас продуктов, питьевой воды и предметов первой необходимости как минимум на 72 часа.

Новая кампания началась на фоне масштабных сбоев интернет-сервисов, растущих киберугроз и опасений по поводу чрезвычайных ситуаций. При этом правительство подчёркивает: речь идёт о заблаговременной подготовке, а не о предупреждении о неминуемой катастрофе.

Правительство Великобритании запустило общенациональную кампанию Be Ready («Будь готов»), призванную научить население самостоятельно справляться с последствиями чрезвычайных ситуаций в течение первых трёх суток.

Как сообщает Reuters, власти рекомендуют британцам постоянно хранить дома питьевую воду, продукты длительного хранения и другие необходимые вещи на случай перебоев с электричеством, водоснабжением, связью или работой магазинов.

Кампания рассчитана на три года и должна охватить различные категории населения, включая семьи с детьми и пожилых людей.

Почему британцам советуют готовиться к чрезвычайным ситуациям?

Поводом для активизации программы стали сразу несколько факторов.

Один из них — масштабный международный инцидент, связанный с обнаружением опасных уязвимостей в программном обеспечении PHP. На этой неделе из-за угроз безопасности некоторые организации и государственные учреждения в разных странах были вынуждены временно отключать интернет-сервисы.

Британские власти считают, что подобные происшествия демонстрируют уязвимость современной инфраструктуры, от которой зависит повседневная жизнь миллионов людей.

Другой причиной стали экстремальные погодные явления. Минувшим летом Великобритания столкнулась с сильной жарой, засухой и лесными пожарами, а зимой — со штормами, нарушавшими работу коммунальных служб.

Министр обороны Уэс Стритинг предупредил, что современные угрозы становятся всё более разнообразными. По его словам, искусственный интеллект облегчает обнаружение слабых мест компьютерных систем, а значит, серьёзные киберинциденты могут происходить чаще.

Среди других рисков он назвал деятельность враждебных государств, организованную преступность и изменение климата.

Что британцам рекомендуют держать дома?

На официальном правительственном сайте опубликован перечень предметов, которые желательно иметь на случай чрезвычайной ситуации.

В него входят:

Питьевая вода — не менее трёх литров на человека в сутки, то есть девять литров на трое суток.

Продукты длительного хранения — консервы, орехи, сухофрукты и другая еда, не требующая приготовления.

Фонарик и запасные батарейки — на случай отключения электричества.

Радиоприёмник на батарейках — для получения информации при отсутствии интернета.

Заряженный внешний аккумулятор — для мобильного телефона.

Аптечка и необходимые лекарства .

Небольшой запас наличных денег — если перестанут работать банковские карты и банкоматы.

Копии важных документов и записанные на бумаге телефонные номера.

Семьям с маленькими детьми советуют дополнительно предусмотреть детское питание и средства гигиены, а владельцам домашних животных — корм и воду для питомцев.

Правительство подчёркивает, что закупать всё сразу необязательно. Необходимый запас можно создавать постепенно, добавляя несколько товаров к обычным покупкам.

Власти признают: население недостаточно подготовлено

Согласно исследованию, на которое ссылается британское правительство, лишь 13% жителей страны считают себя готовыми к чрезвычайной ситуации, способной лишить их привычных коммунальных услуг.

При этом 84% опрошенных хотели бы получать больше информации от государства о том, как подготовиться к подобным событиям.

Министр безопасности Дэн Джарвис объяснил, что даже простые меры предосторожности способны снизить нагрузку на экстренные службы.

Если часть населения сможет самостоятельно обеспечить себя необходимым в первые дни кризиса, спасатели получат больше возможностей помогать наиболее уязвимым людям.

Европа тоже готовится к первым 72 часам кризиса

Великобритания не единственная страна, призывающая граждан создавать домашние запасы.

Европейская комиссия ранее рекомендовала жителям Евросоюза иметь набор предметов первой необходимости, позволяющий обходиться без внешней помощи как минимум 72 часа.

Аналогичные рекомендации действуют во Франции, Ирландии и Нидерландах.

Британские власти подчёркивают, что новая программа не означает ожидания конкретного нападения или катастрофы. Её цель — сделать население менее зависимым от бесперебойной работы инфраструктуры и повысить готовность к самым разным чрезвычайным ситуациям.

Главный принцип программы прост: если электричество, вода, интернет или привычные службы внезапно перестанут работать, у каждой семьи должен быть минимальный запас времени и ресурсов, чтобы дождаться помощи.