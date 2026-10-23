Франция и Великобритания впервые провели совместные учения с участием французских сил воздушного ядерного сдерживания.

Британские истребители Typhoon сопровождали французские Rafale, выполнявшие тренировочную миссию с имитацией ядерного удара. Манёвры стали новым этапом военного сотрудничества двух европейских ядерных держав на фоне напряжённости в отношениях с Россией.

Французские и британские военно-воздушные силы провели совместную операцию под названием Rummy, в ходе которой отрабатывались действия авиации в рамках ядерного сдерживания, сообщает Reuters со ссылкой на французскую сторону.

Французские истребители Rafale поднялись с авиабазы Сен-Дизье, расположенной на северо-востоке Франции. В ходе тренировочной миссии их сопровождали британские истребители Typhoon.

Учения проходили над Средиземным морем. Реальное ядерное оружие в ходе манёвров не применялось.

Впервые — вместе

Главная особенность операции заключается в том, что британские боевые самолёты впервые приняли участие во французских учениях по воздушному ядерному сдерживанию.

Франция располагает собственной системой ядерных сил, включающей стратегические подводные лодки и авиационный компонент. Последний предусматривает возможность применения ядерного оружия с боевых самолётов Rafale.

Великобритания, в свою очередь, опирается на ядерные силы морского базирования.

Поэтому участие британских истребителей в сопровождении французских самолётов стало прежде всего демонстрацией способности двух государств координировать действия своих вооружённых сил в условиях потенциального ядерного кризиса.

Европа усиливает ядерное сотрудничество

Министерства обороны Франции и Великобритании связывают развитие такого сотрудничества с необходимостью укрепления европейской безопасности.

На фоне продолжающейся войны России против Украины и напряжённости в отношениях Москвы с западными странами вопросы ядерного сдерживания приобретают всё большее значение.

Дополнительным фактором стали дискуссии о том, насколько Европа должна полагаться на американские гарантии безопасности и способна ли она самостоятельно обеспечивать стратегическое сдерживание.

Франция и Великобритания остаются единственными европейскими государствами, обладающими собственными ядерными арсеналами.

По оценочным данным, Франция располагает приблизительно 290 ядерными боезарядами, Великобритания — около 225.

При этом ядерные силы обеих стран сохраняют национальное управление. Совместные учения не означают создания единого европейского ядерного арсенала или передачи контроля над вооружениями.

Что означают эти манёвры?

Совместная операция демонстрирует стремление Парижа и Лондона укрепить взаимодействие в сфере стратегической безопасности.

Участие британских Typhoon в сопровождении французских Rafale показывает, что сотрудничество двух стран может распространяться не только на обычные военные операции, но и на обеспечение действий сил ядерного сдерживания.

Вместе с тем подобные тренировки не означают подготовки к немедленному применению ядерного оружия. Их заявленная задача — повышение готовности вооружённых сил и демонстрация возможностей сдерживания потенциального противника.

Главный политический сигнал заключается в том, что Франция и Великобритания намерены играть более заметную роль в обеспечении безопасности Европы. Впервые отработав совместные действия в рамках французского ядерного сценария, две страны показали, что готовы расширять сотрудничество в одной из наиболее чувствительных областей обороны.