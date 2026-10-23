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Париж и Венеция даже рядом не стояли: объявлен лучший туристический город Европы 0 438

В мире
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лиссабон
ФОТО: dreamstime

Столица Португалии Лиссабон получил звание лучшего городского туристического направления Европы в 2026 году, опередив Рим, Барселону, Лондон и другие популярные среди путешественников города. Кроме того, город получил ещё одну награду – за развитие круизного туризма. Об этом пишет издание Wprost.

Победителей объявили во время церемонии World Travel Awards, которая состоялась в Черногории. Лиссабон получил награду Europe's Leading City Destination 2026. За это звание также боролись Амстердам, Берлин, Венеция, Вена, Женева, Дубровник, Лион и Порту.

Представители туристической отрасли Лиссабона связывают успех города с разнообразием его предложений. В частности, столица Португалии сочетает историческое наследие с современными туристическими возможностями. В то же время местные туристические организации стремятся побуждать путешественников оставаться дольше и знакомиться не только с центром, но и с окрестными населёнными пунктами.

На этом успехи Лиссабона не закончились. Во время той же церемонии город был признан лучшим европейским направлением для туристов, путешествующих на круизных лайнерах. В этой категории он опередил, среди прочих конкурентов, Афины, Копенгаген, Дубровник и Венецию.

Португалия также получила звание лучшего туристического направления Европы, обойдя Испанию, Грецию и Турцию, перечисляет агентство УНИАН.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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