Впервые после новых договорённостей Вашингтона и Москвы танкер с российским дизельным топливом направляется в Соединённые Штаты. Судно вышло из балтийского порта Приморск и должно прибыть к американским берегам в начале ноября — на фоне попыток Белого дома снизить цены на топливо перед выборами.

Танкер Agioi Fanendes под флагом Мальты, перевозящий 40 тысяч тонн российского дизельного топлива с ультранизким содержанием серы, направляется в Нью-Йорк. Об этом 23 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные системы отслеживания морских перевозок LSEG.

Согласно этим данным, судно загрузилось 22 октября в российском порту Приморск на Балтийском море. Его прибытие в США ожидается 7 ноября.

Что изменилось после договорённостей Трампа и Путина

Поставка стала возможной после договорённостей между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным, предусматривающих возвращение российского дизельного топлива на международные рынки, в том числе американский.

Американская администрация рассчитывает таким образом снизить стоимость дизельного топлива перед промежуточными выборами в Конгресс, назначенными на 3 ноября.

Ранее Трамп частично смягчил новые санкционные ограничения в отношении России, а также пригрозил европейским государствам ограничить американский экспорт дизеля, если они не начнут активнее использовать свои стратегические топливные резервы.

В рамках достигнутых договорённостей Россия согласилась отменить собственный запрет на экспорт дизельного топлива.

Ещё 9 октября Трамп объявил, что Москва немедленно поставит на мировой рынок 300 тысяч тонн дизеля, что соответствует приблизительно 2,25 миллиона баррелей. В ноябре объём поставок должен увеличиться до 500 тысяч тонн, а затем — до одного миллиона тонн.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что к концу года экспорт дизельного топлива может вернуться к обычным объёмам — от трёх до 3,5 миллиона тонн ежемесячно.

Балтийское море снова становится маршрутом российских поставок

Приморск, расположенный на побережье Финского залива, остаётся одним из важнейших российских портов для экспорта нефтепродуктов.

По данным Reuters, ещё на прошлой неделе здесь загрузились несколько танкеров с российским дизелем. Однако их конечные пункты назначения пока не установлены: в системах отслеживания суда указывали Гибралтар, атлантическое побережье или Порт-Саид.

После вступления в силу полного европейского эмбарго на российские нефтепродукты в феврале 2023 года Россия была вынуждена переориентировать значительную часть экспорта дизельного топлива на другие рынки. Основными покупателями стали Бразилия, Турция и ряд африканских государств.

Теперь география поставок вновь меняется.

Политика уступает место ценам на топливо?

Возобновление поставок российского дизеля в США происходит на фоне продолжающейся войны в Украине и сохраняющихся разногласий между Москвой и западными странами.

Для Вашингтона ключевым фактором стала ситуация на топливном рынке. Высокие цены на дизель увеличивают расходы транспортных компаний, сельскохозяйственных предприятий и других отраслей экономики, что в конечном счёте отражается на стоимости товаров.

Однако пока речь идёт о поставке, которая только направляется к американским берегам. Фактическое прибытие и разгрузка танкера ещё не состоялись.

Тем не менее сам факт отправки российского топлива из балтийского порта в направлении Нью-Йорка показывает, насколько быстро энергетические интересы способны изменить торговые маршруты даже в условиях серьёзных политических противоречий.