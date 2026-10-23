Новый американский план прекращения войны в Украине предусматривает возможность ее вступления в Евросоюз при отказе от членства в НАТО. Согласно публикации The Economist, предложение также включает создание демилитаризованной зоны в Донецкой области, смягчение санкций против России и восстановление части экономических связей с Западом. Полное содержание документа пока неизвестно.

Новый мирный план США по прекращению российско-украинской войны предполагает, что Украина откажется от стремления вступить в НАТО, но получит перспективу членства в Европейском союзе. Об этом сообщает британский журнал The Economist, основные положения публикации которого приводит «Медуза».

По информации издания, американское предложение также предусматривает инвестиционную программу для Украины. Подробности ее финансирования и реализации пока не раскрываются.

Одним из наиболее существенных пунктов плана является возможное создание демилитаризованной зоны на территории Донецкой области, которая в настоящее время остается под контролем Украины. При этом из опубликованной информации неясно, каким образом должна функционировать такая зона, кто будет контролировать соблюдение ее режима и какие гарантии безопасности предполагается предоставить Украине.

В отношении России американский план, по данным The Economist, предусматривает смягчение санкций и частичное восстановление экономических и политических отношений с западными странами.

Среди возможных мер также упоминается возобновление поставок российского природного газа в Евросоюз. Однако именно этот пункт, судя по предыдущим публикациям, уже вызвал возражения в Европе. Как ранее сообщала газета The New York Times со ссылкой на свои источники, в ЕС предложение о возвращении российского газа отвергли.

Таким образом, американская инициатива затрагивает не только вопросы прекращения боевых действий и будущего статуса Украины, но и более широкие экономические отношения между Россией и Западом.

Особое место в предполагаемом соглашении занимает вопрос членства Украины в международных объединениях.

Вступление в НАТО и присоединение к Евросоюзу предполагают разные обязательства. НАТО является военно-политическим альянсом, тогда как ЕС представляет собой политическое и экономическое объединение. Поэтому перспектива членства в Евросоюзе сама по себе не заменяет гарантий коллективной обороны, предусмотренных Североатлантическим договором.

Кроме того, решение о приеме Украины в ЕС не может быть принято только Соединенными Штатами: оно требует согласия государств — членов Евросоюза и прохождения установленной процедуры вступления.

The Economist подчеркивает, что речь пока идет лишь об основных положениях американского предложения, с которыми ознакомлены украинские должностные лица.

Полный текст плана и детали возможных договоренностей остаются неизвестными. Также пока неясно, какие из перечисленных условий готовы принять Украина, Россия и европейские государства.