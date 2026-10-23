Компания SpaceX восстановила работу спутниковой сети Starlink в Украине после ограничений, затронувших украинскую армию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Однако украинская сторона утверждает, что проблемы со скоростью соединения до сих пор не устранены.

Американская компания SpaceX сняла ограничения на использование спутниковой сети Starlink в Украине, заявил в четверг президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает DW, на которую ссылается агентство LETA.

Журналисты спросили американского президента, обсуждал ли он ограничения с владельцем SpaceX Илоном Маском. Ранее газета The Washington Post сообщала о возможных контактах между ними по этому вопросу.

«Не хочу это комментировать. Звонил ли я или кто-то другой, не имеет никакого значения. Думаю, важно то, что он снова все восстановил», — ответил Трамп.

Однако всего за несколько часов до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скорость работы Starlink после введенных в середине октября ограничений по-прежнему не восстановлена.

Таким образом, заявления Вашингтона и Киева пока расходятся: Трамп говорит об устранении ограничений, тогда как Зеленский указывает на сохраняющиеся проблемы со связью.

Первые сбои в работе Starlink были зафиксированы в ночь на 14 октября. Выяснилось, что спутниковая сеть перестала обеспечивать соединение на устройствах, перемещающихся с высокой скоростью.

Для украинской армии это стало серьезной проблемой. Военная версия спутниковой системы, известная как Starshield, используется для управления беспилотниками, в том числе при ударах по объектам на оккупированных Россией украинских территориях.

Ограничение связи на высокой скорости особенно существенно для таких операций, поскольку беспилотникам необходимо поддерживать соединение во время движения.

При этом, согласно общедоступной информации, Украина не использует Starshield для ударов по целям непосредственно на территории России, поскольку эта страна не входит в зону покрытия сети.

Вопрос о том, кто инициировал ограничения, также остается открытым. Британская The Telegraph и американская The Wall Street Journal сообщали, что соответствующее предложение якобы исходило от самого Илона Маска.

По данным этих изданий, предприниматель обсуждал ограничения с Пентагоном и получил поддержку американского военного ведомства. Однако Белый дом заявил, что не отдавал распоряжений ограничивать работу Starlink.

Несмотря на заявление Трампа, пока неясно, полностью ли восстановлены прежние возможности спутниковой связи для украинских военных. Последнее заявление Зеленского свидетельствует о том, что последствия ограничений продолжали ощущаться даже после предполагаемого решения SpaceX.