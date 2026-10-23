Президент США Дональд Трамп задумался о переименовании Атлантического океана в свою честь, однако неожиданно столкнулся с отказом. По словам американского лидера, глава Google Сундар Пичаи объяснил ему, почему компания не готова менять название одного из крупнейших океанов планеты.

Об этом Трамп рассказал 21 октября во время выступления перед сторонниками в Южной Каролине, сообщает Parade со ссылкой на Business Insider.

После Мексиканского залива — целый океан

Дональд Трамп уже не раз выступал с инициативами изменить привычные географические названия.

В январе 2025 года по его распоряжению Мексиканский залив получил в американских официальных документах название Американский залив. Позднее аналогичная инициатива коснулась озера Онтарио, которое для американских пользователей Google Maps стало отображаться как озеро Америка.

Однако теперь президент решил замахнуться на значительно более масштабный географический объект.

Ещё в начале октября, выступая на митинге в Теннесси, Трамп предложил два возможных названия для океанов — Trump Ocean («Океан Трампа») и Ocean of the Americas («Океан Америк»).

Впоследствии он вернулся к этой идее и, по собственным словам, даже обсудил её с руководством Google.

«Сундар, я тут подумал об Атлантическом океане…»

Во время выступления в Южной Каролине Трамп рассказал сторонникам о предполагаемом разговоре с генеральным директором Google Сундаром Пичаи.

По словам президента, он обратился к руководителю технологической компании с предложением изменить название Атлантического океана на картах Google.

«Сундар, я тут подумал об Атлантическом океане. Сможешь это устроить?» — так Трамп пересказал свой вопрос.

Однако ответ, по его утверждению, оказался отрицательным.

«Нет, нет, нет. На этот раз я этого делать не буду», — процитировал президент слова Пичаи.

Глава Google, как утверждает Трамп, объяснил свою позицию масштабом предполагаемого переименования.

«С океанами всё иначе, сэр. Они омывают очень много стран. Пожалуйста, не просите нас об этом», — якобы заявил Пичаи.

При этом Трамп не стал критиковать руководство компании.

Напротив, он положительно отозвался о Сундаре Пичаи и сооснователе Google Сергее Брине, назвав обоих выдающимися специалистами.

Независимого подтверждения описанного президентом разговора в публикации не приводится.

Почему Google раньше соглашался менять названия?

Google Maps действительно менял отображение некоторых географических названий после соответствующих решений американских властей.

В частности, для пользователей в США Мексиканский залив стал отображаться как Американский залив.

В августе 2026 года, как сообщала BBC, изменения затронули и озеро Онтарио.

Однако в этих случаях компания ориентировалась на обновлённые официальные географические данные американских государственных ведомств, а не просто на личные пожелания президента.

При этом географические названия могут отображаться по-разному в зависимости от страны пользователя.

Например, канадские пользователи продолжают видеть привычное название озера Онтарио, тогда как в других регионах могут показываться оба варианта.

Откажется ли Трамп от своей идеи?

Судя по последнему выступлению, американский президент пока не намерен настаивать на переименовании Атлантического океана.

«Так что, наверное, я откажусь от этой идеи», — заявил он своим сторонникам.

Затем Трамп обратился к аудитории с вопросом: «Как думаете, стоит отказаться?»

Таким образом, пока речь идёт лишь о предложении, озвученном президентом, и его собственном рассказе о разговоре с руководителем Google.

Официального решения о переименовании Атлантического океана нет. Но сама история показывает, что после Мексиканского залива и озера Онтарио географические амбиции Дональда Трампа, по крайней мере на словах, распространились уже на целый океан.