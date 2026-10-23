В Барселоне выпустили более 1,5 миллиона самцов комаров, зараженных бактерией Wolbachia, чтобы сократить популяцию насекомых, переносящих опасные заболевания. Это первое масштабное испытание такого метода в Европе, сообщает New Scientist.

Программа направлена против азиатского тигрового комара, который распространился в 16 европейских странах. Этот вид может переносить лихорадку денге и чикунгунью. Из-за распространения комаров в Европе зафиксировано рекордное количество случаев заражения этими заболеваниями.

Как зараженные комары помогут сократить популяцию

Метод предусматривает выпуск самцов комаров, зараженных бактерией Wolbachia. Когда они спариваются с незараженными самками, их яйца не развиваются в жизнеспособное потомство.

Ранее для достижения такого эффекта самцов стерилизовали с помощью радиации. Однако это сокращало продолжительность их жизни и снижало шансы на успешное спаривание.

В то же время бактерия Wolbachia, которая естественным образом заражает многие виды насекомых, препятствует оплодотворению яиц незараженных самок инфицированными самцами.

Программу в Барселоне реализует компания по борьбе с вредителями Rentokil в партнерстве с проектом Debug, принадлежащим материнской компании Google – Alphabet.

Комаров выращивают на ферме во Флориде, а затем еженедельно доставляют в Испанию. Выпуск начался в середине августа и продлится до середины ноября. Следующий этап программы планируется начать в мае.

Почему важно выпускать только самцов

Эффективность метода зависит от того, чтобы среди выпущенных комаров были только самцы. Если вместе с ними попадут инфицированные самки, бактерия может распространиться среди местной популяции насекомых. В таком случае зараженные самцы смогут давать жизнеспособное потомство, что сведет на нет цель программы.

Чтобы этого избежать, команда Debug использует искусственный интеллект для сортировки комаров по полу.

В ходе предварительных небольших испытаний в Риме этот метод помог сократить количество жизнеспособных яиц почти на 90%.