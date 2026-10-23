Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Барселоне выпустили 1,5 миллиона зараженных комаров: зачем это сделали 0 756

В мире
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Комар
ФОТО: dreamstime

В Барселоне выпустили более 1,5 миллиона самцов комаров, зараженных бактерией Wolbachia, чтобы сократить популяцию насекомых, переносящих опасные заболевания. Это первое масштабное испытание такого метода в Европе, сообщает New Scientist.

Программа направлена против азиатского тигрового комара, который распространился в 16 европейских странах. Этот вид может переносить лихорадку денге и чикунгунью. Из-за распространения комаров в Европе зафиксировано рекордное количество случаев заражения этими заболеваниями.

Как зараженные комары помогут сократить популяцию

Метод предусматривает выпуск самцов комаров, зараженных бактерией Wolbachia. Когда они спариваются с незараженными самками, их яйца не развиваются в жизнеспособное потомство.

Ранее для достижения такого эффекта самцов стерилизовали с помощью радиации. Однако это сокращало продолжительность их жизни и снижало шансы на успешное спаривание.

В то же время бактерия Wolbachia, которая естественным образом заражает многие виды насекомых, препятствует оплодотворению яиц незараженных самок инфицированными самцами.

Программу в Барселоне реализует компания по борьбе с вредителями Rentokil в партнерстве с проектом Debug, принадлежащим материнской компании Google – Alphabet.

Комаров выращивают на ферме во Флориде, а затем еженедельно доставляют в Испанию. Выпуск начался в середине августа и продлится до середины ноября. Следующий этап программы планируется начать в мае.

Почему важно выпускать только самцов

Эффективность метода зависит от того, чтобы среди выпущенных комаров были только самцы. Если вместе с ними попадут инфицированные самки, бактерия может распространиться среди местной популяции насекомых. В таком случае зараженные самцы смогут давать жизнеспособное потомство, что сведет на нет цель программы.

Чтобы этого избежать, команда Debug использует искусственный интеллект для сортировки комаров по полу.

В ходе предварительных небольших испытаний в Риме этот метод помог сократить количество жизнеспособных яиц почти на 90%.

×
#Испания #насекомые #технологии
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Танкер Agioi Fanendes под флагом Мальты.
Изображение к статье: Флаги Украины, США, Евросоюза и НАТО
Изображение к статье: демонстрация
Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Святой апостол Филипп
Наша Латвия
Изображение к статье: Лиссабон
В мире
Изображение к статье: Истребители L-159 - сделано в Чехии.
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Сборщик клюквы
ЧП и криминал
Изображение к статье: Питбуль
В мире животных
Изображение к статье: Квентин Тарантино
Lifenews
Изображение к статье: Святой апостол Филипп
Наша Латвия
Изображение к статье: Лиссабон
В мире
Изображение к статье: Истребители L-159 - сделано в Чехии.
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео