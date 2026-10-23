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В Китае произошло мощное землетрясение: разрушены более 300 домов, есть погибшие 0 340

В мире
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
ФОТО: twitter

На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,0, жертвами которого стали по меньшей мере 16 человек. Еще 32 человека получили ранения, разрушены сотни домов. В пострадавшем районе нарушены электроснабжение и связь, спасатели продолжают поисковые работы.

Мощное землетрясение произошло в четверг, 22 октября, в Тибетском автономном районе Китая. По последним опубликованным данным, погибли не менее 16 человек, еще 32 пострадали. Об этом сообщает AFP со ссылкой на китайское государственное агентство «Синьхуа» и местные власти.

Подземные толчки магнитудой 7,0 были зафиксированы в 22:33 по местному времени (17:33 по латвийскому). В результате стихийного бедствия обрушились более 300 домов.

Эпицентр землетрясения находился в горной местности, на территории поселка Мару в уезде Бакен, примерно в 390 километрах к северо-востоку от Лхасы — столицы Тибета. Очаг залегал на глубине всего 10 километров.

В административном центре уезда Бакен после землетрясения прекратилась подача электроэнергии, возникли перебои в работе телекоммуникационных сетей.

Нарушение связи и электроснабжения дополнительно осложняет ситуацию в пострадавшем районе, где продолжаются спасательные работы и оценка разрушений. Местные власти пока не завершили подсчет ущерба. Поэтому сведения о числе разрушенных зданий и пострадавших могут уточняться по мере обследования населенных пунктов.

Для Тибета сильные землетрясения не являются редкостью. Регион расположен в зоне высокой сейсмической активности, связанной с движением тектонических плит. Одно из последних крупных землетрясений произошло здесь в январе 2025 года. Тогда в тибетском уезде Тингри погибли по меньшей мере 126 человек.

Нынешнее землетрясение вновь привело к значительным разрушениям. Спасательные службы продолжают работу, а власти выясняют полный масштаб последствий стихийного бедствия.

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#катастрофа #землетрясение #Тибет #Китай
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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