Евродепутаты выступают за создание единой современной сети, которая обеспечит удобное сообщение между европейскими странами, будет доступна пассажирам и позволит эффективнее использовать государственные инвестиции.

При этом высокоскоростные магистрали должны соединять не только столицы стран ЕС, но и важнейшие транспортные узлы, включая города в отдаленных и менее развитых регионах. Предполагается также развитие сообщения с основными соседними государствами.

Там, где строительство прямых высокоскоростных линий невозможно или нецелесообразно, предлагается обеспечить удобные пересадки на существующие маршруты.

По мнению Европарламента, такой подход поможет сократить различия в транспортной доступности между регионами и улучшить сообщение с периферийными территориями.

Особое внимание предлагается уделить недостающим железнодорожным соединениям, трансграничным маршрутам, а также заброшенным и недостаточно обслуживаемым участкам железнодорожной сети.

Билеты должны стать доступнее

Отдельное внимание в рекомендациях уделено стоимости поездок.

Европарламент призывает государства ЕС и железнодорожных операторов принять меры, чтобы путешествия на высокоскоростных поездах стали доступнее для более широкого круга пассажиров.

Среди возможных решений называются более доступные тарифы, льготные билеты и специальные абонементы.

Депутаты подчеркивают, что стоимость железнодорожных перевозок имеет не только экономическое, но и социальное значение. Доступный транспорт необходим для борьбы с так называемой транспортной бедностью — ситуацией, когда люди из-за высокой стоимости поездок или отсутствия удобного сообщения ограничены в возможности передвигаться.

Кроме того, Европарламент выступает за большую прозрачность формирования цен на билеты.

Ожидается, что разрабатываемые в ЕС изменения законодательства о правах пассажиров позволят путешественникам проще сравнивать предложения различных железнодорожных компаний и выбирать наиболее выгодные варианты.

На развитие железных дорог потребуются миллиарды

Европарламент также призывает максимально использовать существующие и будущие европейские фонды для строительства и модернизации высокоскоростных магистралей.

Депутаты считают необходимым предусмотреть отдельное и достаточное финансирование этих проектов в долгосрочном бюджете ЕС на 2028–2034 годы.

В частности, предлагается сохранить и усилить Механизм соединения Европы (Connecting Europe Facility, CEF), предназначенный для финансирования стратегически важной транспортной инфраструктуры.

Дополнительные инвестиции должны поступать и в рамках национальных программ государств Евросоюза. Европейскую сеть планируют развивать до 2040 года

Еврокомиссия еще в прошлом году представила план действий, предусматривающий создание к 2040 году более быстрой и лучше связанной европейской сети высокоскоростных железных дорог.

Масштаб предстоящих работ значителен. С 2014 года на проекты железнодорожной инфраструктуры из различных программ ЕС уже было выделено более 100 миллиардов евро.

Теперь Европарламент настаивает на том, чтобы дальнейшее развитие железных дорог сопровождалось не только строительством новых магистралей и сокращением времени в пути, но и повышением доступности поездок для обычных пассажиров.

При этом речь пока идет о рекомендациях Европарламента, а не о принятом решении снизить стоимость билетов. Конкретные тарифы и механизмы удешевления поездок предстоит определять государствам ЕС и железнодорожным операторам.