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Кто будет говорить с Путиным от имени Европы? В Берлине назвали главного кандидата 11 9058

В мире
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Европа

Согласно публикации Berliner Zeitung, президент Финляндии Александр Стубб рассматривается как наиболее вероятная фигура, способная представлять Европу в потенциальном диалоге с Россией.

Издание отмечает, что у Стубба имеется существенное преимущество перед многими европейскими лидерами — налаженные личные контакты с Дональдом Трампом. Эти связи, по мнению авторов, способны сблизить позиции Европы и Вашингтона по вопросам безопасности и уменьшить вероятность недопонимания между Трампом, Зеленским и европейскими союзниками.

Кроме того, журналисты указывают на два дополнительных качества финского руководителя, которые они считают принципиально важными для переговоров с Москвой об урегулировании украинского конфликта: наличие прямого опыта взаимодействия с Россией и установленные контакты с Киевом.

Ранее газета Telegraph сообщала, что в Европе прорабатывают пять возможных кандидатур на роль посредника в диалоге с Россией по украинскому вопросу. Помимо Стубба, в числе потенциальных переговорщиков называются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Чехии Петр Павел, а также главы правительств Дании и Норвегии — Метте Фредериксен и Йонас Гар Стере.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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