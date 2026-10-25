Немецкая компания Audi, входящая в концерн Volkswagen AG, намерена построить собственный завод в американском штате Джорджия. Объем инвестиций составит примерно 4 млрд долларов. Об этом в субботу, 24 октября, объявил президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в городе Перри. По словам главы Белого дома, завод планирует ежегодно производить 200 тысяч автомобилей.

Глава Audi Гернот Дёлльнер (Gernot Döllner), выступивший вместе с Трампом, отметил, что компания намерена запустить в Мейконе производство своих самых крупных и премиальных внедорожников. Он указал, что это долгосрочная инвестиция, отражающая веру Audi в американский рынок. По данным компании, начало строительства запланировано на 2027 год, а запуск производства должен состояться в начале 2030-х годов. Ожидается, что новый завод создаст около 4 500 рабочих мест.

Представитель администрации США сообщил агентству Reuters, что на предприятии будут собирать модели Audi Q7, Q8 и Q9. Кроме того, Audi планирует ежегодно производить 25 000 автомобилей в соседнем штате Южная Каролина.

В 2026 году продажи Audi в США упали на 16%

До сих пор компания Audi импортировала все автомобили для американского рынка из Европы или Мексики. Введенные Дональдом Трампом торговые пошлины обошлись автопроизводителю в 2025 году в 1,2 млрд евро. В 2026 году продажи Audi в США сократились на 16%, отмечает Reuters.

С начала своего второго президентского срока в январе 2025 года Дональд Трамп требует от иностранных компаний переносить производство в США, угрожая им высокими таможенными пошлинами. Если же это требование будет выполнено, он обещает таким компаниям отменить пошлины, которые взимаются при импорте товаров в Соединенные Штаты.

Несколько заводов Volkswagen в Германии оказались под угрозой закрытия

Наблюдательный совет Volkswagen в сентябре 2026 года утвердил программу сокращения расходов. В рамках плана автоконцерн намерен в ближайшие годы дополнительно сократить около 50 тысяч рабочих мест по всему миру. Одновременно под вопросом оказалось будущее четырех заводов Volkswagen: в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме. В концерне сообщили, что для этих площадок пока не гарантирована загрузка производства после 2030 года, что ставит под сомнение их дальнейшую работу.