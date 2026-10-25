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Для защиты НАТО с самолетов выбросили 600 десантников 9 11346

В мире
Дата публикации: 25.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: армия

Более 2,5 тыс. британских и французских военных приняли участие в семинедельных учениях Rhino Titan в Германии, сообщает Rapporteur со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

В центре Зеннелагер они отрабатывали действия против условного противника с беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы. В учениях участвовала британская 16-я воздушно-штурмовая бригада — силы глобального реагирования страны, Германия обеспечивала логистическую поддержку.

«Нам поставили задачу — защищать территорию НАТО, и противостоять противнику, использующему беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, то есть тому, с чем мы столкнулись бы на современном поле боя», — заявил командир бригады Эд Картрайт.

Около 600 десантников несколькими волнами высадились с четырех транспортных самолетов A400M Atlas Королевских военно-воздушных сил Великобритании, вместе с ними перебрасывали оборудование и запасы.

В учениях также участвовали 3-й батальон Парашютного полка Великобритании и рота 3-го парашютного полка морской пехоты Франции. Три вертолета Chinook обеспечивали поддержку, в том числе перебросили медицинский приемный пункт.

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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