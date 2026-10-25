Глава SpaceX Илон Маск подтвердил ограничение работы Starlink в Украине и обвинил ВСУ в использовании спутниковой связи для наступательных ударов беспилотниками "с целью убийства людей". В Киеве отрицают слова Маска.

Глава SpaceX Илон Маск подтвердил, что его компания ограничивала скорость работы спутниковой связи Starlink в Украине, по его утверждению, из-за нарушения Киевом условий ее использования. Маск обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в том, что те применяли Starlink для наступательных атак беспилотниками "с целью убийства людей". "Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе. Starshield - другая система, которая находится под контролем правительства США. Решать, как ее использовать, - их дело", - написал миллиардер в социальной сети Х в субботу, 24 октября.

Маск: Starlink имеет решающее значение для обороны Украины

По словам Маска, Starlink сыграл ключевую роль в предотвращении захвата Украины Россией в первые дни войны, "когда все остальные средства связи были уничтожены или подавлены российской стороной", а также имеет решающее значение для обороны страны до сих пор. "Если бы Starlink отключили, украинский фронт немедленно рухнул бы. Это не угроза, а простая констатация факта. SpaceX сделала для защиты Украины неизмеримо больше, чем любая другая частная компания на Земле", - отметил он.

Вместе с тем Маск выразил "глубочайшее презрение" к "лицемерным подстрекателям войны", которые выступают за "бесконечную бойню" и не предлагают реалистичного решения конфликта. "Горите в аду", - написал глава SpaceX, не уточнив, кого конкретно он имеет в виду.

Киев отрицает обвинение Маска

На публикацию Илона Маска отреагировал внештатный советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов ("Флеш"). По его словам, ВСУ физически не могут использовать коммерческий Starlink для нанесения дальних и средних ударов беспилотниками. С зимы 2026 года "все терминалы Starlink на территории Украины (включая оккупированные территории) имеют ограничение скорости передвижения в пределах 70–90 км/ч", кроме того, Starlink не работает на территории России, напомнил "Флеш".

Украинский активист Сергей Стерненко, который входил в команду экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, также отверг обвинения миллиардера. По его словам, после введения системы "белых списков", призванных предотвратить использование Starlink армией РФ, регистрацию проходили как военные, так и гражданские терминалы. "Для того, чтобы любой спутниковый терминал мог работать в движении, необходимо было внести его в специальный список и подключить к военной системе Starshield. В противном случае любые терминалы спутниковой связи в Украине не работали", - написал он в Telegram.

Проблемы ВСУ со связью длились десять дней

24 октября глава Минобороны Украины Евгений Хмара подтвердил, что работа спутниковой связи Starlink и ее военной версии Starshield в Украине восстановлена на скорости свыше 400 километров в час.

Проблемы со связью у ВСУ начались в ночь на 14 октября, когда терминалы Starshield стали терять соединение при движении на высокой скорости. Уже на следующий день работа Starshield была возобновлена, следовало из отчетов Сил обороны Украины, однако спустя непродолжительное время были зафиксированы новые сбои.

Ряд СМИ, в том числе британская газета The Telegraph и американская The Wall Street Journal, сообщали, что ограничения на работу Starlink для ВСУ предложил ввести Илон Маск. Бизнесмен якобы обсудил эту идею с Пентагоном и заручился поддержкой министерства. В свою очередь в Белом доме заявили, что не давали каких-либо указаний по ограничению работы спутниковой сети в Украине.