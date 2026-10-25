Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На работу в UK? - Премьер Британии допустил возврат к свободе передвижения с ЕС 1 2175

В мире
Дата публикации: 25.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: флаги в Лондоне
ФОТО: Unsplash.com

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что готов к обсуждению вопроса о возвращении к правилам свободного передвижения работников между Великобританией и Европейским союзом. Об этом он сообщил в интервью газете The Sunday Times.

Бернем призвал к открытому и предметному обсуждению будущих отношений Лондона с Брюсселем. По его словам, приток работников из стран ЕС до выхода Великобритании из Евросоюза создавал серьезные проблемы, однако такая миграция могла быть менее сложной по сравнению с нынешней ситуацией.

"Но в то же время это был тип иммиграции, который, возможно, был не таким сложным", - отметил глава британского правительства.

Свободное передвижение граждан между Великобританией и странами ЕС было одним из центральных вопросов референдума 2016 года, по итогам которого британцы проголосовали за выход страны из Евросоюза.

После Brexit Великобритания прекратила участие в прежней системе свободы передвижения и ввела новую иммиграционную модель.

Заявление Бернема прозвучало на фоне его предыдущих призывов пересмотреть отношения с ЕС. При этом готовность обсуждать свободу передвижения не означает, что правительство уже приняло решение о возвращении к прежним правилам.

Инициатива может вызвать споры внутри британской политики. Представители Консервативной партии предупреждают, что увеличение притока работников из ЕС способно усилить конкуренцию на рынке труда и негативно повлиять на положение британских работников.

Таким образом, вопрос свободы передвижения может стать частью более широких дискуссий о миграционной политике, экономических интересах Великобритании и ее будущем сотрудничестве с Евросоюзом.

×
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: военные НАТО в Латвии
Изображение к статье: Виктор Орбан
Изображение к статье: Владимир Зеленский
Изображение к статье: Мачадо

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: рыбалка
В мире животных
1
Изображение к статье: Ryanair
ЧП и криминал
Изображение к статье: переговоры
В мире
1
Изображение к статье: Пентагон
В мире
Изображение к статье: Здание СГД
Политика
1
Изображение к статье: стенд Rail Baltica
В мире
2
Изображение к статье: рыбалка
В мире животных
1
Изображение к статье: Ryanair
ЧП и криминал
Изображение к статье: переговоры
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео