Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что готов к обсуждению вопроса о возвращении к правилам свободного передвижения работников между Великобританией и Европейским союзом. Об этом он сообщил в интервью газете The Sunday Times.

Бернем призвал к открытому и предметному обсуждению будущих отношений Лондона с Брюсселем. По его словам, приток работников из стран ЕС до выхода Великобритании из Евросоюза создавал серьезные проблемы, однако такая миграция могла быть менее сложной по сравнению с нынешней ситуацией.

"Но в то же время это был тип иммиграции, который, возможно, был не таким сложным", - отметил глава британского правительства.

Свободное передвижение граждан между Великобританией и странами ЕС было одним из центральных вопросов референдума 2016 года, по итогам которого британцы проголосовали за выход страны из Евросоюза.

После Brexit Великобритания прекратила участие в прежней системе свободы передвижения и ввела новую иммиграционную модель.

Заявление Бернема прозвучало на фоне его предыдущих призывов пересмотреть отношения с ЕС. При этом готовность обсуждать свободу передвижения не означает, что правительство уже приняло решение о возвращении к прежним правилам.

Инициатива может вызвать споры внутри британской политики. Представители Консервативной партии предупреждают, что увеличение притока работников из ЕС способно усилить конкуренцию на рынке труда и негативно повлиять на положение британских работников.

Таким образом, вопрос свободы передвижения может стать частью более широких дискуссий о миграционной политике, экономических интересах Великобритании и ее будущем сотрудничестве с Евросоюзом.