В Италии вновь прошли демонстрации против высокой стоимости жизни. После протестов 17 и 18 октября, переросших в беспорядки, итальянские власти усилили меры безопасности. Полиция сообщила о сотнях задержаний.

В Италии в субботу, 24 октября, продолжились протесты против высокой стоимости жизни, роста цен на топливо, наращивания вооружений, а также политики правительства Джорджи Мелони. Полиция сообщила о девяти арестах и 371 случае предварительного задержания, в 110 из них речь шла о несовершеннолетних, передает агентство AFP.

После протестов 17 и 18 октября, переросших в беспорядки, итальянские власти направили в Милан 500 военнослужащих элитных подразделений. Правительство также упростило процедуру задержания несовершеннолетних и введение денежных штрафов для их родителей в случае порчи имущества. Для наблюдения за демонстрациями использовались беспилотники и вертолеты, было усилено патрулирование вокзалов. Кроме того, власти тщательно отслеживали активность в интернете для выявления новых призывов к беспорядкам.

Акции прошли, в частности, в Милане, Болонье, Турине и Риме

В Милане, по данным агентства dpa, протесты в основном проходили мирно вплоть до вечера, однако в центре города демонстранты все же столкнулись с силами правопорядка. Полиция остановила колонну протестующих, применив дубинки. Опасаясь новых беспорядков, владельцы многих магазинов класса люкс забаррикадировали витрины.

В Болонье полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы не допустить приближения колонны демонстрантов к железнодорожному вокзалу. В Турине сотрудники сил правопорядка оттесняли протестующих с помощью щитов.

В Риме по историческому центру прошла преимущественно пропалестинская демонстрация. В какой-то момент ее участники проникли внутрь Колизея, указывает информационное агентство dpa. Протестные акции также прошли в Неаполе и Флоренции.