По оценке Союза спасателей, при сохранении нынешних темпов на очистку Украины от мин потребуется более 700 лет, в связи с чем, по мнению союза, необходимо развивать потенциал в области разминирования и в Эстонии.

Союз спасателей представил уроки войны в Украине на международной конференции спасателей Rescue 2026 в Исландии, где рассказал почти ста участникам об опыте, полученном союзом почти за пять лет войны. Минами в Украине загрязнены поля и леса, что препятствует как сельскохозяйственным работам, так и обычному передвижению людей. В условиях войны следует также учитывать, что не все ракеты взрываются, и эти неразорвавшиеся боеприпасы нуждаются в обезвреживании.

На конференции Союз спасателей подчеркнул, что эстонские добровольцы должны готовиться к более масштабному кризису, в том числе учиться действовать при обрушениях и угрозе взрывоопасных предметов. Эстонские добровольцы ездят в Украину, чтобы освоить навыки спасательных работ в условиях войны, а союз также организует обучение добровольцев в Эстонии и Исландии.

Среди уроков, извлеченных из опыта Украины, Союз спасателей выделил не только вопросы разминирования, но и проведение спасательных работ под завалами, защиту спасателей от атак беспилотников, оказание первой психологической помощи и готовность населения к кризисным ситуациям.

По оценке Союза спасателей, в случае крупного кризиса у государства может не хватить ресурсов для оказания помощи всем, поэтому важно, чтобы люди и сами умели справляться с кризисной ситуацией.