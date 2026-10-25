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Путин может посетить саммит G20: в Кремле назвали условие 3 4194

В мире
Дата публикации: 25.10.2026
УНИАН
Изображение к статье: Путин
ФОТО: пресс-фото

Возможность визита кремлевского диктатора Путина на декабрьский саммит G20 в Майами зависит от результатов встречи лидеров Китая, РФ и США на саммите АТЭС. Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

"Пока обсуждаем ноябрьский саммит в Шэньчжэне, но приглашение на саммит G20 мы получили", – добавил помощник Путина.

На уточняющий вопрос, будет ли визит Путина на саммит G20 зависеть от встречи в Китае, Ушаков ответил:

"Конечно. Но я и говорю: сначала будет ноябрь, а потом – декабрь".

Комментируя встречу АТЭС, Ушаков заявил, что организационная подготовка к трехсторонней встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа уже началась.

"Сейчас я уже могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к проведению встречи", – отметил Ушаков.

Трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Ранее Марк Чемпион – обозреватель Bloomberg Opinion – отмечал, что Путин может ещё некоторое время симулировать заинтересованность в переговорах. По его словам, трехсторонняя встреча лидеров США, Москвы и КНР важна в первую очередь для Путина, поскольку она даст Кремлю возможность обсудить будущее Украины и Европы без их прямого участия.

Между тем The Guardian отмечает, что американский президент Трамп оставит после себя мир, разделенный на три части. Он может использовать оставшийся срок своего президентства для формирования нового мирового порядка. В нем США, РФ и Китай разделят мир на сферы влияния. Издание пишет, что такой сценарий угрожает не только Украине, но и Европе, и странам Азии.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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