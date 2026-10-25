Президент США Дональд Трамп может использовать последние два года своего президентства для формирования нового мирового порядка, при котором Соединенные Штаты, Россия и Китай разделят мир на сферы влияния. Об этом в авторской колонке для The Guardian пишет обозреватель Стив Блумфилд.

Автор напоминает, что предшественники Трампа также пытались закрепить своё политическое наследие именно в конце срока полномочий. Так, Джордж Буш-старший вмешался в гражданскую войну в Сомали, Билл Клинтон пытался урегулировать израильско-палестинский конфликт, а Барак Обама пошел на нормализацию отношений с Кубой и заключил ядерное соглашение с Ираном.

Однако нынешний президент США, по оценке Блумфилда, может оставить гораздо более опасное наследие. Одним из ключевых рисков автор называет возможную трехстороннюю встречу Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, которую предложено провести в Китае в следующем месяце.

"Такая беспрецедентная встреча, если бы она состоялась, могла бы иметь потенциально разрушительные последствия для всех остальных. Эти трое лидеров стремятся изменить способ управления миром, по сути разделив его на сферы влияния", – пишет обозреватель.

Журналист подчеркивает, что сама по себе эта встреча не приведет к немедленному разделению мира на три блока. Но с этого момента может начаться опасная необратимая тенденция.

По мнению Блумфилда, такой сценарий угрожает не только Украине. Если Вашингтон откажется поддерживать европейские страны перед лицом российской угрозы, последствия ощутит весь континент. В то же время ослабление американских гарантий безопасности в Азии создаст дополнительные риски для Тайваня, Южной Кореи, Японии и Австралии.

Автор также обращает внимание на стратегические интересы этих трех государств в сфере технологий, контроля над цепочками поставок, энергетических ресурсов и космических программ. При этом традиционные союзники США могут оказаться в стороне от новых договоренностей.

"Мы много говорили о конце Запада в течение последних двух лет – и кажется, что сейчас настал момент, когда многие из этих опасений могут оправдаться", – пишет Блумфилд.

В то же время обозреватель предупреждает, что предложенный формат не обязательно станет постоянным геополитическим союзом. Будущие президенты США могут отказаться от сближения с авторитарными лидерами. Однако сам факт встречи способен укрепить международные позиции Путина и Си Цзиньпина.

"Образ трёх лидеров станет символом эпохи, когда основанный на правилах международный порядок был разрушен и начал формироваться новый, неопределённый период", – заключает журналист.

Политика Трампа

Как писал УНИАН, Дональд Трамп пытается склонить Владимира Путина к миру в Украине, предлагая ему экономические выгоды от сотрудничества с США. И это ошибочная стратегия, поскольку для российского диктатора приоритетом остается подчинение Украины, а не финансовая выгода.

Также мы сообщали, что Трамп пообещал завершение войны с Ираном в ближайшее время либо путем заключения соглашения, либо иным способом. Он утверждает, что отдал приказ атаковать Иран, чтобы не допустить появления в стране ядерного оружия, и считает это оправданным шагом.