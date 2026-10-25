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Вучич проиграл на выборах в Сербии и спрогнозировал введение санкций против России 2 5912

В мире
Дата публикации: 25.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Александр Вучич
ФОТО: пресс-фото

Экс-президент Сербии Александр Вучич признал поражение своей партии на досрочных парламентских выборах. Победу одержал поддерживаемый протестующими студентами "Студенческий список". Об этом сообщают сербские издания Nova и Blic.

"У нас пока нет окончательных результатов. Но на основании предварительных данных очевидно, что мы проиграли эти выборы. Победил студенческий список", - заявил Вучич.

По его словам, студенческая оппозиция получает 135 мест в парламенте, а коалиция вокруг его Сербской прогрессивной партии "Объединенная Сербия" - 105 мандатов. Всего в парламенте 250 мест.

"Студенческий список" возник на фоне массовых антиправительственных протестов, которые начались после обрушения навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде в ноябре 2024 года. Тогда погибли 16 человек. Протестующие обвиняли власти в коррупции и требовали досрочных выборов.

Победившая на парламентских выборах в Сербии оппозиция уже к марту-апрелю следующего года введет санкции против России. Такой прогноз сделал Александр Вучич.

«К марту или апрелю у вас будут введены санкции против Российской Федерации. Они сделают все то, о чем не хотели вам говорить, все то, о чем лгали. Потому что они всего лишь исполнители», - заявил Вучич.

При этом сам «Студенческий список» ранее публично обещал не вводить санкции против России. В заявлении от 30 сентября движение подтвердило намерение сохранить прежнюю политику Белграда в этом вопросе.

Вучич заявил, что его партия переходит в оппозицию.

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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