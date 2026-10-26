Временный глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Донатас Шкарнулис говорит, что на фоне усиления борьбы правоохранительных органов с воздушными шарами, которые перевозят контрабандные сигареты из Беларуси, растет количество поддельных табачных изделий из Латвии.

«Видно общее изменение направлений: доля контрабанды табака со стороны Беларуси снижается. В перспективе нескольких лет сейчас преобладают именно латвийские (сигареты – BNS), поддельные табачные изделия из Латвии, и их доля даже больше, чем поступающая из Беларуси», – сказал Шкарнулис в понедельник в эфире радио LRT.

«Баланс уже сместился в сторону поддельных табачных изделий, превысив долю (провозимых – BNS) через внешние границы», – отметил он.

Это заявление прозвучало после того, как в ночь на воскресенье из-за угрозы контрабандистских воздушных шаров из Беларуси примерно на час были введены ограничения в воздушном пространстве над Каунасским аэропортом.

По словам Шкарнулиса, борьба с этим явлением ведется эффективно.

«В прошлом году к уголовной ответственности было привлечено около 200 человек только по делам, связанным с воздушными шарами. В этом году у нас тоже есть десятки случаев, это наша постоянная работа, и она действительно дает эффект», – сказал временный глава СОГГЛ.

«Только в этом году запусков самих шаров в три раза меньше по сравнению с прошлым годом, и примерно в два раза меньше доставленных таким образом табачных изделий», – отметил он.

По словам Шкарнулиса, такой эффект дает профилактика, проводимая пограничниками совместно с полицией и таможней, а также криминальная разведка СОГГЛ и полиции, досудебные расследования.

По данным СОГГЛ за прошлую неделю, в этом году в Литве перехвачен 181 груз сигарет, доставленный из Беларуси на воздушных шарах. В прошлом году таких случаев было 635, а в 2024 году – 226.

В этом году пограничники также посадили 67 беспилотников контрабандистов, с помощью которых нелегальное курево переправляется из Беларуси в Литву. В прошлом году было перехвачено 59 таких дронов, в 2024 году – 54.

Для борьбы с этими явлениями в Литве применяются различные меры, включая объявление экстремальной ситуации государственного уровня и операции правоохранительных органов. Как сообщалось, в ходе них были выявлены пограничники и полицейские, возможно, участвовавшие в контрабанде.

Руководители Литвы считают такие залеты контрабандистских воздушных шаров гибридной атакой минского режима.