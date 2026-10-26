Высокопоставленные представители оборонных ведомств и специальных служб Ирана, Саудовской Аравии, Пакистана и Турции провели четырехсторонние переговоры в Тегеране. Стороны обсудили текущую обстановку на Ближнем Востоке, координацию усилий по стабилизации ситуации и вопросы помощи палестинцам и Ливану. Об этом сообщили иранские СМИ.

Инициатором консультаций выступил Пакистан, а принимающей стороной стал Высший совет национальной безопасности Ирана. Иранскую делегацию возглавил секретарь совета генерал-майор Мохсен Резаи. От Саудовской Аравии прибыл министр обороны принц Халид бин Салман, Пакистан представил командующий сухопутными войсками фельдмаршал Асим Мунир, а Турцию - руководитель Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.

Главной темой повестки дня стало обсуждение новой модели региональной безопасности, которая опирается исключительно на ресурсы государств Ближнего Востока. Тегеран последовательно продвигает инициативу полного исключения влияния США и Израиля из архитектуры безопасности в регионе, заявляя о необходимости прямой координации между ключевыми региональными центрами силы.

Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери заявил, что координация между четырьмя странами призвана создать автономный механизм стабильности. По его словам, любое присутствие внешних союзников и действия израильской стороны рассматриваются иранским руководством как дестабилизирующий фактор для государств Западной Азии.

Участники встречи представили государства, подписавшие так называемое Меккское соглашение, что подчеркивает сближение позиций Эр-Рияда, Анкары и Исламабада в вопросах оборонного сотрудничества. По итогам состоявшегося раунда делегации приняли решение продолжить многосторонний диалог и сформировать постоянные каналы связи для регулярных консультаций.