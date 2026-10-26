"Когда у тебя нет света, воды или отопления, то все дни имеют значение", - отметил собеседник "Украинской правды", говоря о возможных сроках трехсторонних переговоров с Россией и США.

Киев и Вашингтон пытаются убедить Москву согласиться на новый раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби хотя бы на неделю раньше сроков, озвученных российской стороной. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщила газета "Украинская правда" (УП) со ссылкой на источник в команде президента Украины Владимира Зеленского. Москва предлагала провести встречу "в десятых числах ноября", то есть примерно через неделю после промежуточных выборов в Конгресс США.

"Уже в декабре каждая неделя будет важна. Когда у тебя нет света, воды или отопления, то все дни имеют значение", - пояснил собеседник издания. "В идеале, если бы было желание, всю конструкцию можно было бы собрать еще до Нового года", - сказал он, выразив при этом мнение, что российская сторона вряд ли согласится. "Они верят, что смогут нас дожать этой зимой", - добавил источник.

По словам члена команды Зеленского, первая встреча, скорее всего, будет "пристрелочной". На второй начнется предметная работа, на третьей могут быть "какие-то реальные решения".

Киев хочет сместить акцент на вопросы безопасности Украины и Европы

Киев намерен использовать новый раунд переговоров, чтобы перевести обсуждение "с узких и неразрешимых территориальных претензий Москвы" на более широкую тему будущей архитектуры безопасности Украины и Европы, пишет УП. Кроме того, украинская сторона рассчитывает, что переговорные сессии будут проходить "с какой-то регулярностью".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 25 октября заявлял, что Москва готова возобновить переговоры с США и Украиной после 4 ноября.

Ранее в Кремле называли возможным местом встречи столицу Объединенных Арабских Эмиратов, а ориентировочным сроком ее проведения - "десятые числа ноября". По данным российской стороны, эта информация была передана спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу на встрече в Санкт-Петербурге 21 октября.