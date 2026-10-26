Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов, набрав 51,8% голосов. Его соперник, сенатор Флавиу Болсонару, получил 48,2% и намерен оспорить итоги голосования из-за решения продлить работу избирательных участков.

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу во втором туре президентских выборов, состоявшемся в воскресенье, 25 октября. После подсчета всех голосов он получил 51,8% поддержки избирателей, опередив своего соперника Флавиу Болсонару, набравшего 48,2%.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AP и AFP, разница между кандидатами составила около 4,4 миллиона голосов. Победа обеспечила Луле еще один четырехлетний президентский срок, который начнется в январе 2027 года.

Лула, представляющий левую Партию трудящихся, занимает пост главы государства с 2023 года. Ранее он уже руководил Бразилией с 2003 по 2010 год. Во вторник, 27 октября, политику исполнится 81 год.

Однако его соперник, представитель правой Либеральной партии Флавиу Болсонару, намерен оспорить результаты выборов в суде.

Причиной стало решение Верховного суда продлить голосование по всей стране на два часа. Суд принял его по просьбе предвыборного штаба Лулы, который указал на задержки с доставкой избирателей автобусами на участки в Сан-Паулу и Салвадоре.

В обоих городах Лула пользуется значительной поддержкой, что стало одним из обстоятельств, вызвавших возражения со стороны Болсонару.

При этом штаб самого Болсонару также обращался с просьбой продлить работу избирательных участков, но в отдельных районах юга Бразилии. Там голосованию мешали наводнения после сильных дождей и перебои с электроснабжением. Южные регионы страны традиционно более благоприятны для Болсонару, поэтому вопрос продления голосования затронул интересы обоих кандидатов.

Флавиу Болсонару, которому 45 лет, является сенатором с 2019 года. Он сын бывшего президента Жаира Болсонару, возглавлявшего Бразилию с 2019 по 2022 год. На предыдущих президентских выборах Жаир Болсонару проиграл Луле. Впоследствии его приговорили к 27 годам лишения свободы за подготовку государственного переворота после поражения на выборах. Сейчас он находится под домашним арестом по состоянию здоровья.

Нынешняя избирательная кампания также проходила в условиях острой конкуренции между левыми и правыми политическими силами.

В первом туре 4 октября Флавиу Болсонару получил 47% голосов, а Лула — 45%. Таким образом, перед вторым туром лидировал кандидат от Либеральной партии, однако в решающем голосовании действующему президенту удалось выйти вперед.

Главными темами кампании стали борьба с преступностью, роль государства в экономике, независимость Верховного суда и отношения Бразилии с Соединенными Штатами.

Лула выступал за продолжение социальных программ и государственных инвестиций, сохраняя значительную роль государства в экономике.

Болсонару, напротив, предлагал сократить объем государственных услуг и ужесточить меры по борьбе с преступностью.

По итогам голосования Бразилия сохранит нынешний политический курс как минимум на следующий президентский срок, если объявленные результаты останутся в силе.

При этом намерение Болсонару обратиться в суд означает, что юридический спор вокруг выборов еще может продолжиться.