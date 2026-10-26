Лидер венесуэльской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо неожиданно вернулась на родину, где ее встретили тысячи сторонников. Ее возвращение происходит на фоне политических перемен после захвата Николаса Мадуро американскими военными и переговоров о будущем страны. При этом дата новых президентских выборов до сих пор не определена.

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо в воскресенье, 25 октября, неожиданно вернулась в Венесуэлу после длительного отсутствия. На улицах ее встречали тысячи сторонников, размахивавших национальными флагами и скандировавших «Свобода!».

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP, возвращение лауреата Нобелевской премии мира происходит в момент, когда Венесуэла переживает масштабные политические перемены, а вопрос о проведении новых выборов остается открытым.

В декабре 2025 года Мачадо тайно покинула страну, чтобы получить Нобелевскую премию мира. До этого она почти год скрывалась от венесуэльских властей.

С тех пор политическая ситуация в стране кардинально изменилась. В январе 2026 года президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен в Каракасе во время военной операции США и вывезен в Соединенные Штаты. После этого обязанности главы государства приняла на себя вице-президент Дельси Родригес. Временное правительство пообещало провести выборы, однако конкретная дата голосования до сих пор не назначена.

Партия Мачадо настаивает на проведении выборов в 2027 году и требует, чтобы лидеру оппозиции разрешили участвовать в президентской гонке.

При этом отношения Мачадо с американской администрацией складываются неоднозначно. Оппозиционный политик неоднократно публично хвалила президента США Дональда Трампа и даже подарила ему свою медаль Нобелевской премии мира.

Однако сам Трамп выражает удовлетворение действиями нынешней исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес. В частности, Вашингтон положительно оценивает ее готовность выполнять основные требования США, прежде всего связанные с доступом к нефтяным ресурсам страны.

Комментируя неожиданное возвращение Мачадо, Трамп в воскресенье заявил, что заранее не знал о ее планах.

«Но я думаю, что она очень милая женщина. Она подарила мне свою Нобелевскую премию, так как же я могу говорить что-то другое?» — сказал американский президент.

Он также положительно оценил происходящие в Венесуэле изменения.

«У нас в Венесуэле все идет очень хорошо», — заявил Трамп.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, связал возвращение Мачадо с переговорным процессом, который поддерживает Вашингтон. По его словам, именно переговоры создали условия, позволившие лидеру оппозиции вернуться на родину. Рубио призвал Мачадо и других политических участников поддержать продолжение диалога.

«Мы ожидаем, что все политические участники поддержат эти переговоры, которые представляют собой лучшую возможность, появившуюся у Венесуэлы за последние тридцать лет, мирным путем добиться не только свободных и справедливых выборов, но и устойчивой демократии», — подчеркнул госсекретарь.

Одним из ключевых факторов в отношениях между Вашингтоном и временным руководством Венесуэлы остается нефтяная отрасль. Венесуэла располагает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, что делает ее энергетические ресурсы особенно важными для международного рынка.

После прихода к власти Родригес предоставила Вашингтону доступ к значительной части нефтяных запасов страны. Кроме того, временное правительство заключило соглашения с иностранными компаниями о разведке, добыче и экспорте нефти и природного газа.

На этом фоне возвращение Мачадо вновь ставит вопрос о роли оппозиции в политическом будущем Венесуэлы.

Несмотря на обещания временного правительства провести выборы, сроки голосования остаются неизвестными, как и условия возможного участия в них лидера оппозиции.