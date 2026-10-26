Latvijas Avīze соссылкой на The Telegraph, которая, в свою очередь ссылается на осведомлённых собеседников в дипломатических кругах сообщает, что Россия может попытаться использовать новый раунд мирных переговоров по российско-украинской войне, чтобы добиться уступок от НАТО.

Британское издание напоминает, что ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что Европа должна быть вовлечена в переговоры между российскими, украинскими и американскими чиновниками. В то же время собеседники в дипломатических кругах утверждают, что мотивом России для привлечения европейских стран является стремление использовать следующий раунд переговоров для получения уступок в отношении расширения НАТО.

Отмечается, что глава Кремля Владимир Путин, вероятно, будет требовать, чтобы присутствие НАТО в Европе было сокращено до уровня 1997 года.

Это потенциально может означать, как пишет издание, вывод войск НАТО из Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, а также из Финляндии.

Что предшествовало:

23 октября президент Владимир Зеленский пообщался со спецпредставителями американского президента Дональда Трампа и заявил, что трехстороннюю встречу на уровне команд по вопросу завершения войны РФ против Украины планируют провести в первой половине ноября.

По информации источников в правительстве США, следующий раунд переговоров между делегациями США, Украины и России может состояться в Абу-Даби или Швейцарии.

А Ушаков утверждает, что РФ готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной о завершении российско-украинской войны после 4 ноября.