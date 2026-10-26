Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На мирных переговорах Россия будет требовать вывода войск НАТО из Латвии? - The Telegraph 2 2909

В мире
Дата публикации: 26.10.2026
Украинская правда
Изображение к статье: военные НАТО в Латвии
ФОТО: LETA

Latvijas Avīze соссылкой на The Telegraph, которая, в свою очередь ссылается на осведомлённых собеседников в дипломатических кругах сообщает, что Россия может попытаться использовать новый раунд мирных переговоров по российско-украинской войне, чтобы добиться уступок от НАТО.

Британское издание напоминает, что ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что Европа должна быть вовлечена в переговоры между российскими, украинскими и американскими чиновниками. В то же время собеседники в дипломатических кругах утверждают, что мотивом России для привлечения европейских стран является стремление использовать следующий раунд переговоров для получения уступок в отношении расширения НАТО.

Отмечается, что глава Кремля Владимир Путин, вероятно, будет требовать, чтобы присутствие НАТО в Европе было сокращено до уровня 1997 года.

Это потенциально может означать, как пишет издание, вывод войск НАТО из Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, а также из Финляндии.

Что предшествовало:

23 октября президент Владимир Зеленский пообщался со спецпредставителями американского президента Дональда Трампа и заявил, что трехстороннюю встречу на уровне команд по вопросу завершения войны РФ против Украины планируют провести в первой половине ноября.

По информации источников в правительстве США, следующий раунд переговоров между делегациями США, Украины и России может состояться в Абу-Даби или Швейцарии.

А Ушаков утверждает, что РФ готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной о завершении российско-украинской войны после 4 ноября.

×
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
8
1
3
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Виктор Орбан
Изображение к статье: Владимир Зеленский
Изображение к статье: Мачадо
Изображение к статье: Луис Инасиу Лула да Силва

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: рыбалка
В мире животных
1
Изображение к статье: Ryanair
ЧП и криминал
Изображение к статье: переговоры
В мире
1
Изображение к статье: Пентагон
В мире
Изображение к статье: Здание СГД
Политика
1
Изображение к статье: стенд Rail Baltica
В мире
2
Изображение к статье: рыбалка
В мире животных
1
Изображение к статье: Ryanair
ЧП и криминал
Изображение к статье: переговоры
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео