В рамках плана FORTRESS военные базы на континентальной части США должны функционировать не менее 90 дней без внешней поддержки - в условиях вывода из строя энергосети и нарушения цепочек поставок, пишет Fox News.

Пентагон готовит военные базы США к тому, чтобы они могли функционировать не менее 90 дней без внешней поддержки в свете возможности масштабной мировой войны, которая может вывести из строя энергосети, нарушить цепочки поставок и поставить под угрозу критически важную инфраструктуру. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщил телеканал Fox News, который привел детали инициативы FORTRESS.

Так, она предусматривает использование мобильных ядерных реакторов, микросетей, больших аккумуляторных батарей, а также создание стратегических запасов боеприпасов и топлива. Мера направлена на обеспечение способности американских войск продолжать боевые действия даже в случае сбоев в работе гражданских систем, пишет канал.

Что еще входит в американский план FORTRESS

Пентагон также создает условия для переориентации гражданских заводов на оборонное производство в случае кризиса, готовит альтернативные цепочки поставок и стратегические запасы для бесперебойного снабжения оружием, топливом и другими необходимыми материалами.

Программа затронет каждый крупный военный объект на континентальной части США. "Я понял, что во многом наше представление о защите родины было построено на устаревшем предположении, что два океана защитят нас", - заявил представитель Пентагона Шон Парнелл. "Президент Трамп понимает, что тот мир ушел в прошлое, и он уже подготовил почву для нового мышления: проект "Золотой купол", возобновление внимания к Западному полушарию, Гренландии и Панаме", - добавил он.

По словам чиновника, "энергоснабжение, критически важное для выполнения задач, должно быть независимым, защищенным и резервным". В рамках стратегии также прогнозируется возможность серьезных сбоев в глобальных цепочках поставок, пишет Fox News.

"Следующий конфликт, вероятно, будет вестись на нескольких фронтах. Посмотрите на геополитику, лежащую в основе любой крупной войны. Когда это произойдет, глобальные цепочки поставок разорвутся", - констатировал Парнелл.

Инициатива также предполагает требование о наличии минимум двух надежных каналов снабжения или производства - на случай вывода из строя одного из них.

Промышленные стресс-тесты и учения

Кроме того, гражданский производственный сектор США должен быть подготовлен к мобилизации в военное время. С помощью Сети гражданского резервного производства (Civil Reserve Manufacturing Network) Пентагон планирует создать перечень всех коммерческих заводов, способных перейти к оборонному производству в случае кризиса. Речь идет о заблаговременном определении технических характеристик, мер кибербезопасности, условий заключения контрактов и процедур переналадки.

Инициатива FORTRESS также предусматривает проведение регулярных промышленных стресс-тестов и учений по мобилизации, чтобы оценить, смогут ли производители поддерживать производство в условиях длительных сбоев.

Предполагаются шаги по укреплению военных систем связи, навигации и спутниковых систем для непрерывности операций в случае подавления сигналов GPS или выхода из строя космических средств.

"Не стоит принимать такие решения в разгар глобального конфликта на нескольких фронтах. У нас должен быть план", - резюмировал Шон Парнелл.