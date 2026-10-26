Министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас надеется, что проект европейской железнодорожной колеи Rail Baltica в Латвии «сдвинется с мертвой точки» после смены правительства страны и под дальнейшим руководством Андриса Кулбергса.

«Эстонцы реализуют проект, они, как и мы, укладываются в сроки. С латышами у нас больше вызовов, однако я думаю, что со сменой правительства, и если этот премьер останется на своем посту в Латвии, а похоже, что так и будет, проект должен сдвинуться с мертвой точки», - сказал Таминскас журналистам в понедельник в Вильнюсе.

После того, как страны Балтии договорились продлить сроки проведения в жизнь первого этапа Rail Baltica до 2034 года, министр подчеркнул, что Литва продолжает придерживаться первоначального плана - завершить проект к 2030 году.

«На литовской стороне брака немного. Есть определенные возможные нарушения, допущенные подрядчиками при строительстве. Существуют правовые процедуры, которыми занимается LTG Infra, и то, что построено ненадлежащим образом, придется исправить и перестроить», - отметил министр.

По словам Таминскаса, «нет ничего нового» в том, что проект подорожал, так как из-за задержек он стал проектом десятилетия.

Как ранее сообщало агентство BNS, две недели назад президент Литвы Гитанас Науседа вместе с лидерами Эстонии, Латвии и Польши призвал руководство Европейского союза (ЕС) выделить достаточное финансирование для проекта.

В Литве строится 114 километров основной магистрали, включая участки, где уже началась укладка рельсов. Во всех странах Балтии почти половина линии уже находится в процессе строительства или же там все готово к старту строительства.