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У Трампа продвигают Орбана на пост генсека ООН, рассчитывая на поддержку РФ и Китая - WSJ 0 389

В мире
Дата публикации: 26.10.2026
Украинская правда
Изображение к статье: Виктор Орбан
ФОТО: пресс-фото

The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что администрация Трампа продвигает экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на пост генсека ООН, рассчитывая на поддержку РФ и Китая.

Как отмечает издание, США не только поддержали бывшего премьер-министра Венгрии в решении принять участие в гонке, но и даже предложили ему эту идею.

Один из сотрудников Госдепартамента при администрации Трампа признает, что на первый взгляд это звучит безумно. Однако, судя по предварительным переговорам с Вашингтоном, Россия и Китай, как считается, поддерживают эту идею, и план заключается в том, чтобы Орбан стал их общим кандидатом.

Как сообщили официальные лица из США и ещё одной страны, когда США, Россия и Китай стремятся к одной и той же цели в Совете Безопасности ООН, они, как правило, её достигают.

Представитель Госдепартамента насчитал восемь голосов в Совете Безопасности, которые "без проблем" поддерживают Орбана, и ещё 10 голосов из 15 членов Совета, которыми можно было бы заручиться.

Один из американских чиновников заявил, что Орбан — "идеальный кандидат для консерваторов, поддерживающих движение MAGA".

Во многом это связано с его действиями против массовой миграции, либеральных НПО, а также левоориентированных судов и прессы, говорится в материале.

Кроме того, как отмечает издание, Орбан часто вступал в конфликт с Европейским Союзом, при этом получая от него выгоду в виде субсидий, а его прокитайская ориентация никогда не подрывала его имидж защитника западной цивилизации.

Ожидается, что если Орбан выдвинет свою кандидатуру на пост в ООН, президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс вновь его поддержат, хотя, по словам источника, знакомого с процессом, с объявлением об этом ждут до окончания промежуточных выборов в США.

Американские чиновники в первую очередь связались с Орбаном, чтобы оценить его заинтересованность в этой должности в ООН. Они выяснили, что он настроен положительно, хотя и с оговорками.

Остальные кандидаты на пост генерального секретаря, по словам представителя второй страны, в основном являются "секретарями" — с опытом работы в международной бюрократии или за кулисами дипломатии. Орбан же был бы "генералом".

Представитель Госдепартамента согласился с этим, добавив, что Орбан придерживается правильной идеологии, умеет осуществлять власть в условиях враждебности и не поддастся запугиванию со стороны истеблишмента.

Что предшествовало:

Стоит отметить, что недавно премьер-министр Испании Педро Санчес подчеркнул необходимость реформировать ООН и усилить механизмы ответственности, чтобы остановить правительства и силы, которые нарушают международные правила, развязывают агрессивные войны и умножают страдания в мире.

Призывы к отмене права вето в Совете Безопасности ООН звучат уже давно, особенно в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. В частности, отменить право вето в Совете Безопасности ООН призвал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал Совет Безопасности ООН за то, что он неспособен принимать решения из-за вето отдельных членов.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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