Украина не намерена соглашаться на нейтральный статус или ограничения численности своей армии в рамках возможных мирных переговоров с Россией и США. Президент Владимир Зеленский также подчеркнул, что территориальные вопросы могут обсуждаться только на уровне лидеров государств. При этом Киев готов к трехсторонней встрече, а первым сигналом готовности Москвы к миру могло бы стать энергетическое перемирие.

Украина не согласится на сокращение численности своих вооруженных сил и отказ от самостоятельного выбора внешнеполитического курса в обмен на мирное соглашение. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, обозначив принципиальные позиции Киева на возможных переговорах с Россией и США.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на BBC, соответствующее заявление Зеленский сделал в интервью украинскому телеканалу «1+1».

По словам украинского президента, вопрос нейтрального статуса страны не может быть предметом переговоров.

«Главные аспекты здесь заключаются в том, что мы не можем говорить о нейтралитете нашего государства. И мы не должны этого делать, поскольку наше видение в принципе совпадает с американским — мы не можем говорить об ограничении украинской армии», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина должна самостоятельно определять свою оборонную политику, а гарантии ее безопасности не могут формироваться под диктовку России.

Таким образом, Киев исключает возможность соглашения, которое предусматривало бы ограничение численности украинских военнослужащих или закрепление нейтрального статуса государства.

«Ограничение нашей армии и нейтралитет Украины не обсуждаются. Территориальный вопрос — это красная линия, которая может обсуждаться исключительно на уровне лидеров», — подчеркнул президент.

При этом Зеленский не исключил обсуждения территориальных вопросов как таковых, но указал, что подобные решения не могут приниматься на более низком уровне переговоров.

Отдельно президент Украины назвал действия, которые могли бы свидетельствовать о реальной готовности России к мирному урегулированию.

Одним из таких шагов, по его мнению, могло бы стать соглашение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

«Заключение энергетического перемирия как первый шаг [на пути к миру со стороны России]. Я считаю, что это сигнал», — сказал Зеленский.

Еще одним свидетельством готовности Москвы к переговорам могла бы стать договоренность о трехсторонней встрече руководителей Украины, России и США.

По словам Зеленского, украинская сторона готова принять участие в таком саммите. Он напомнил, что ранее американская сторона направляла сигналы о возможности проведения встречи в декабре, в том числе в связи с саммитом G20 в Майами, штат Флорида.

Киев, как утверждает украинский президент, уже сообщил о своей готовности по различным каналам.

«Я считаю, что она может состояться. Вы помните, что американцы подавали сигналы относительно декабря, относительно саммита G20 в Майами, штат Флорида. Они получили от нас ответ по различным каналам — как публичным, так и непубличным. Мы готовы, если россияне готовы», — заявил Зеленский.

Таким образом, Украина допускает возобновление переговоров на высшем уровне, однако настаивает на сохранении своих принципиальных позиций по вопросам безопасности и обороны.

Тем временем в Москве также заявляют о возможности возвращения к переговорному процессу.

Помощник президента России Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российская сторона готова возобновить контакты с Украиной и США после 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства.

При этом Ушаков предупредил, что от первой встречи не стоит ожидать немедленных договоренностей.

«На первой встрече тоже многого не решишь, она, скорее всего, будет носить скорее ознакомительный характер», — цитирует его слова агентство «Интерфакс».

Конкретная дата возможных переговоров пока не названа, как и их окончательный формат.

На данный момент Киев и Москва публично заявляют о готовности к контактам, однако остаются открытыми вопросы о повестке будущих переговоров и условиях возможного мирного соглашения.