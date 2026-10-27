Европейская комиссия представила масштабную реформу пограничного агентства Frontex. Брюссель предлагает увеличить его силы до 30 тысяч сотрудников, создать подразделения быстрого реагирования и расширить возможности по возвращению нелегальных мигрантов.

Новые меры призваны укрепить внешние границы Евросоюза, в том числе на фоне миграционных кризисов и гибридных угроз.

Соответствующее предложение Еврокомиссия представила во вторник, 27 октября.

Пограничников станет втрое больше

Согласно предложению, численность постоянного корпуса Frontex планируется постепенно увеличить до 30 тысяч человек.

Однако речь не идёт исключительно о найме новых сотрудников европейского агентства. Предполагается также создать резерв из 17 тысяч пограничников, которые будут оставаться в распоряжении государств ЕС, но при необходимости смогут привлекаться к совместным операциям.

Это позволит европейским странам оперативно объединять силы при возникновении чрезвычайных ситуаций на внешних границах.

Отдельно предлагается сформировать подразделения быстрого реагирования, способные развёртываться в течение 24 часов после возникновения кризиса.

За угрозами будут следить заранее

Реформа предусматривает не только увеличение численности персонала, но и создание новых механизмов предупреждения миграционных кризисов.

В частности, Frontex планируется предоставить дополнительные возможности для анализа информации о потенциальных угрозах, включая мониторинг социальных сетей.

Агентство сможет выявлять признаки возможного массового перемещения мигрантов и заранее предупреждать государства ЕС.

Предполагается также улучшить обмен информацией между национальными пограничными службами. О событиях, способных существенно повлиять на безопасность внешних границ, государства должны будут сообщать в систему EUROSUR в течение 24 часов.

Одним из поводов для подготовки реформы стал миграционный кризис в испанском анклаве Сеута летом 2026 года.

Frontex сможет действовать за пределами Евросоюза

Одно из наиболее существенных изменений касается возвращения мигрантов, не имеющих законного права находиться на территории ЕС.

Сегодня Frontex помогает государствам Евросоюза организовывать такие операции.

После реформы агентство сможет оказывать помощь и третьим странам, в том числе при возвращении мигрантов из одного государства за пределами ЕС в другое.

Для координации этой деятельности планируется создать специальный центр.

Расширение полномочий позволит Frontex участвовать и в операциях, связанных с центрами возвращения мигрантов, которые государства ЕС смогут создавать за пределами Евросоюза.

При этом подобные операции должны осуществляться на основании соответствующих международных соглашений и с соблюдением прав человека.

Что это означает для Латвии?

Для Латвии предлагаемая реформа имеет особое значение из-за ситуации на границе с Беларусью.

Расширение возможностей Frontex потенциально позволит быстрее привлекать дополнительные европейские силы и технические средства в случае резкого усиления миграционного давления.

Кроме того, новые механизмы обмена информацией могут улучшить координацию между пограничными службами стран Балтии и других государств ЕС.

Однако конкретные изменения для Латвии будут зависеть от окончательной редакции законодательства и практического порядка применения новых полномочий.

Реформа вызывает вопросы о правах мигрантов

Расширение возможностей Frontex уже вызвало обеспокоенность правозащитных организаций.

Критики опасаются, что усиление роли агентства в депортациях, особенно за пределами ЕС, может осложнить контроль за соблюдением прав мигрантов.

Дополнительные вопросы вызывает предложение изменить действующую систему рассмотрения жалоб на нарушения.

Представители гражданского общества настаивают, что увеличение полномочий должно сопровождаться эффективными механизмами независимого надзора.

Когда изменения вступят в силу?

Предложение Еврокомиссии ещё не означает немедленного создания 30-тысячного пограничного корпуса.

Для вступления новых правил в силу необходимо согласование Европейского парламента и Совета ЕС.

До завершения законодательной процедуры действующие полномочия Frontex сохраняются.

Таким образом, Брюссель намерен превратить агентство в более крупную и оперативную структуру, способную не только охранять границы Евросоюза, но и координировать возвращение мигрантов за пределами ЕС.