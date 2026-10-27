Италия уже в третий раз с декабря 2025 года отложила отправку военной помощи Украине, несмотря на согласованный 13-й пакет.

Причиной затянувшейся заминки La Repubblica называет разногласия внутри правящей правой коалиции.

Возобновить поставки оружия Киеву правительству Джорджи Мелони мешает вице-премьер Матео Сальвини, лидер крайне консервативной партии «Лига».

Политик 25 октября публично заявил, что Италия больше не может позволить себе поддержку Украины и он готов лично поднять этот вопрос перед советом министров.

Официально Рим не раскрывал содержание обещанного еще зимой 13-го пакета военной помощи для Киева. Согласно утечкам в СМИ, речь идет о четырех батареях зенитно-ракетных комплексов SAMP/T NG, ракетах-перехватчиках Aster 30, радарах большой дальности и других важных для Украины пунктах.

При этом в Италии нет уверенности, насколько Сальвини готов отстаивать заявленную позицию. La Repubblica допускает, что со стороны ультраправого политика резкие высказывания могли быть тактическим ходом в рамках съезда «Лиги». После успешного переизбрания в качестве руководителя партии Сальвини может вернуться к прежней осторожной поддержке курса правительства Мелони по оказанию помощи Украине.

Также, как отмечают журналисты, итальянские власти выжидают из-за промежуточных выборов в Конгресс США. В случае маловероятного успеха Республиканской партии Рим может дистанцироваться от Украины, в случае ожидаемой победы демократов — возобновить военную помощь. «Похоже, они ждут, что произойдет с Дональдом Трампом 3 ноября. И потому рискнули отложить обещания, данные Эммануэлю Макрону и Владимиру Зеленскому, которым правительство обещало “зеленый свет” к октябрю», — пишет La Repubblica, цитирует The Moscow Times.