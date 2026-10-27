Латвия улучшила свои позиции в мировом Индексе верховенства права (World Justice Project Rule of Law Index), поднявшись сразу на две строчки. Однако, несмотря на положительную динамику, страна по-прежнему уступает Литве и Эстонии, сообщает агентство LETA.

В новом рейтинге Латвия заняла 19-е место среди 143 стран и юрисдикций, набрав 0,75 балла по шкале от 0 до 1. За год показатель улучшился на 1,6%.

Латвия опередила Францию, Испанию, США и Италию. В Министерстве юстиции считают, что этот результат подтверждает устойчивые позиции страны среди развитых демократий.

Эстония остаётся лидером Балтии

Среди трёх балтийских государств наиболее высокую позицию занимает Эстония, которая расположилась на 10-м месте в мире с результатом 0,82 балла. Этот показатель остаётся неизменным уже четвёртый год подряд.

Литва поднялась на две позиции и заняла 16-е место, набрав 0,78 балла.

Позиции стран Балтии в мировом рейтинге

Эстония

10-е

0,82 балла

Литва

16-е

0,78 балла

Латвия

19-е

0,75 балла

В каких сферах Латвия добилась успеха

Наиболее высокие оценки Латвия получила за защиту основных прав человека и открытость государственного управления. По обоим направлениям страна занимает 17-е место в мире.

Оцениваются соблюдение гражданских свобод, доступность государственной информации и возможности общества участвовать в принятии решений.

За последние годы улучшилась и работа системы гражданского правосудия. С 2021 года показатель Латвии в этой области вырос на 9,4%, позволив стране занять 18-е место.

Однако соседние государства демонстрируют более высокие результаты. В сфере гражданского правосудия Эстония находится на девятом месте, а Литва — на одиннадцатом.

Коррупция и уголовное правосудие остаются проблемами

Несмотря на общий прогресс, Министерство юстиции признаёт необходимость дальнейших реформ.

В сфере противодействия коррупции Латвия занимает только 26-е место в мире, тогда как Литва находится на 17-м, а Эстония — на седьмом.

По эффективности системы уголовного правосудия Латвия расположилась на 21-м месте.

Министр юстиции Эдвардс Смилтенс подчеркнул, что высокое место в международном рейтинге не означает отсутствия проблем. По его словам, необходимо добиваться того, чтобы жители и предприниматели могли защищать свои права быстрее и проще.

В мире ухудшается ситуация с демократией

Авторы исследования отмечают тревожную международную тенденцию: за последние пять лет более чем в 86% исследованных стран ухудшился хотя бы один из ключевых показателей защиты демократии.

Речь идёт об ограничении государственной власти, прозрачности управления и соблюдении основных прав человека.

В Министерстве юстиции подчёркивают, что Латвия не входит в число государств, демонстрирующих такое продолжительное ухудшение.

Показатели свободы слова, собраний, объединений и общественного участия в стране также не снизились.

Лидерами мирового Индекса верховенства права стали Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Индекс верховенства права ежегодно составляется международной организацией World Justice Project на основе опросов населения и оценок экспертов. Исследование охватывает восемь основных направлений, характеризующих состояние правовой системы и демократических институтов.