Министерство финансов предлагает правительству выделить дополнительно 691 тыс. евро на международные арбитражные споры Литвы с белорусским производителем калийных удобрений "Беларуськалий" и швейцарской компанией Hasenberg, косвенно контролируемой Игорем Удовицким.

Правительство должно принять соответствующее решение в среду.

Средства из заемных государственных ресурсов планируется направить на покрытие расходов на адвокатов за услуги, оказанные в апреле-июне текущего года. Согласно проекту постановления правительства, при подготовке бюджета на 2026-2028 годы эти средства не были запланированы, поскольку потребность в них не была известна.

По просьбе Министерства транспорта и коммуникаций 318,2 тыс. евро предлагается выделить адвокатской конторе Ellex Valiūnas ir partneriai и ее партнеру - британской Allen Overy Shearman Sterling - за представление интересов Литвы в споре с Hasenberg. Еще 373 тыс. евро предлагается выделить той же литовской конторе и ее партнеру - известной лондонской Covington & Burling - за представительство в споре с "Беларуськалием".

С 2023 года на оплату услуг адвокатов по этим арбитражным делам уже выделено 4,93 млн евро.

Как ранее сообщало агентство BNS, подав иск против Литвы в Постоянную палату третейского суда (PCA), "Беларуськалий" требует возмещения ущерба в размере 12,09 млрд долларов США.

"Беларуськалий" инициировал процесс инвестиционного арбитража после того, как в январе 2022 года правительство Литвы признало недействительным договор о перевозке грузов между "Литовскими железными дорогами" (Lietuvos gelezinkeliai) и "Беларуськалием". Транзит калийных удобрений через Литву был остановлен с 1 февраля того же года.

Компания Hasenberg, являющаяся косвенным акционером Biriu kroviniu terminalas (Терминала насыпных грузов, BKT), который осуществлял перевалку удобрений "Беларуськалия" в Клайпедском порту, также инициировала международный арбитраж против Литвы. В PCA уже назначены арбитры.

По данным портала lrt.lt, ссылающегося на свои источники, в январе прошлого года компания оценила предполагаемый ущерб в 15 млрд евро. Утверждается, что Hasenberg попытается доказать нарушение Литвой договора 1992 года со Швейцарской Конфедерацией о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Транзит продукции "Беларуськалия" от границы с Беларусью до Клайпедского порта осуществлялся более десяти лет и должен был продолжаться до конца 2023 года, но был прекращен 1 февраля 2022 года.

Перевалку удобрений "Беларуськалия" в порту осуществлял терминал BKT, 30% акций которого принадлежат белорусской компании. Удовицкий владеет 5% акций BKT напрямую и 65% - косвенно, через Hasenberg.