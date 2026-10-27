За прошедшую неделю стоимость экспорта российской нефти по морю достигла 2,76 млрд долларов, что стало самым высоким показателем за время войны РФ против Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

Стоимость экспорта российской нефти по морю выросла примерно на 430 млн долларов — до 2,76 млрд долларов, что стало самым высоким показателем за время войны, говорится в публикации.

Снижение цен на российскую нефть сорта Urals компенсировалось резким увеличением объемов поставок, а также ростом стоимости российской нефти сорта ESPO.

Согласно данным мониторинга судов и отраслевым отчетам, за неделю, завершившуюся 25 октября, около 37 танкеров погрузили 26,93 млн баррелей российской сырой нефти, пишет агентство.

Неделей ранее этот показатель составлял 21,87 млн баррелей, которые были загружены на 31 танкер.

При этом Россия отгрузила наименьший объём нефти за более чем месяц, несмотря на то, что работа её главного балтийского порта быстро возобновилась после предыдущей остановки, отмечает агентство.

Крупнейшими покупателями российской сырой нефти остаются Китай и Индия. Однако не всегда удается определить конечный пункт назначения отдельных партий груза, пока суда не преодолеют значительную часть своего пути.

По этой причине в данных о многих недавних отгрузках на танкерах указаны лишь промежуточные пункты назначения, отмечает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что доходы России от энергетики в этом году снизились на 17%, несмотря на то, что цена на нефть достигла самого высокого уровня за последние более десяти лет.

Ранее сообщалось, что россияне увеличивают производство дизельного топлива в октябре после того, как государство предоставило им экспортные квоты в рамках соглашения о поставках между Кремлем и США.

После этого Россия также начала возобновлять поставки дизельного топлива в Турцию и Бразилию.