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Звонок Путину: два лидера ЕС решили поговорить с Кремлём, не посоветовавшись с товарищами 12 9626

В мире
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.
ФОТО: BB.LV/AI

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Это стал первый прямой контакт российского лидера с европейскими союзниками Украины с июля 2025 года, сообщает bb.lv со ссылкой на BBC и AFP.

Инициаторами разговора выступили руководители Финляндии и Норвегии. Как сообщается на официальном сайте финского президента, беседа стала продолжением переговоров, состоявшихся 20 октября в Осло.

Главная тема — предстоящие переговоры в Абу-Даби

Разговор был связан с подготовкой к предстоящим переговорам в Абу-Даби, где планируется обсуждение вопросов, касающихся войны в Украине.

При этом подчёркивается, что Стубб и Стёре выступали исключительно от имени своих государств, а не всей Европы.

Президент Финляндии охарактеризовал беседу как открытую и деловую.

«Наши страны граничат с Россией. Исход этой войны напрямую повлияет на нашу безопасность, как и на безопасность всей Европы. Чтобы положить конец войне, необходимы прямые переговоры», — заявил Стубб.

Зеленского проинформировали о разговоре

В Киеве подтвердили, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководителями североевропейских государств их телефонный разговор с Путиным.

Позднее Стубб сообщил в социальных сетях о контакте с Зеленским и подчеркнул, что Финляндия и Норвегия продолжат поддерживать Украину и усилия по достижению справедливого и прочного мира.

Почему этот звонок привлёк внимание

Контакт стал заметным дипломатическим событием на фоне ограниченного прямого общения между Кремлём и европейскими союзниками Киева.

Предыдущий подобный разговор состоялся в июле 2025 года, когда Путин беседовал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Пока не сообщается, удалось ли сторонам достичь каких-либо конкретных договорённостей.

Дания неприятно удивлена

Премьер Дании осудила Стубба и Стёре за созвон с Путиным.

«Я очень скептически отношусь к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии. Она не согласована ни с кем из нас. Я действительно не понимаю, чего, по мнению этих двух стран, можно достичь таким образом. Мы также ранее четко подчеркивали в посланиях из остальной Европы, что, когда другие в одиночку, например, едут в Москву, важно, чтобы мы, европейцы, ездили вместе», - сказала Фредериксен в интервью TV2.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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