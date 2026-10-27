Россия пытается использовать соглашение о прекращении огня в украинском городе Олешки, чтобы продемонстрировать готовность к мирным переговорам. При этом президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы перед выборами в Конгресс показать избирателям хотя бы некоторые результаты своих усилий по урегулированию войны.

Такую оценку в комментарии агентству LETA дал политолог Андис Кудорс.

Почему Россия согласилась на перемирие?

По мнению эксперта, Москва откликнулась на инициативу Трампа продолжить мирные переговоры и перейти к их новому этапу. Однако объективных предпосылок для серьёзного продвижения переговорного процесса политолог пока не видит.

Кудорс считает, что одной из главных причин активизации дипломатических усилий стало стремление американского президента продемонстрировать политические достижения накануне выборов в Конгресс США, назначенных на 3 ноября.

Эксперт также обратил внимание на позитивную реакцию Москвы на жест Трампа, связанный с закупками российского дизельного топлива.

По его оценке, соглашение об урегулировании гуманитарного кризиса в Олешках, в достижении которого участвовала первая леди США Мелания Трамп, также может быть попыткой России показать Вашингтону готовность к дальнейшему диалогу.

Экономические интересы и вопрос Донбасса

Кудорс отметил, что Трамп неоднократно говорил о возможности возобновления торговых отношений с Россией после урегулирования войны.

Москва, по мнению политолога, также заинтересована в том, чтобы вывести экономические вопросы на первый план переговоров.

Однако в отношении принципиальных условий прекращения войны российская позиция, как считает эксперт, остаётся неизменной.

Кудорс подчеркнул, что Россия по-прежнему требует от Украины отказаться от Донбасса и не демонстрирует готовности к реальным уступкам.

Политолог не исключает, что нынешние инициативы так и не приведут к существенному прогрессу. По его мнению, перспективы переговоров станут понятнее после американских выборов 3 ноября.

Перемирие ради спасения мирных жителей

Во вторник, 27 октября, в городе Олешки Херсонской области вступил в силу режим прекращения огня, необходимый для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарной помощи.

О договорённости сообщили Министерство обороны России и Генеральный штаб Вооружённых сил Украины. Её также подтвердили уполномоченные по правам человека Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец.

Соглашение предусматривает возможность доставки в город продовольствия, медикаментов и другой гуманитарной помощи, а также безопасного выезда жителей, желающих покинуть опасную территорию.

По информации LETA, договорённость была достигнута на прошлой неделе при содействии первой леди США Мелании Трамп и папы римского Льва XIV.

Как сообщает Reuters, режим прекращения огня рассчитан до 1 ноября.

В городе остаются около 1500 человек

Олешки находятся на оккупированной Россией территории Херсонской области, в непосредственной близости от линии фронта.

Город регулярно подвергается обстрелам. Оставшиеся жители месяцами живут без стабильного электроснабжения и полноценной медицинской помощи.

Остро ощущается нехватка продовольствия и медикаментов. Многие дороги заминированы, поэтому самостоятельная эвакуация практически невозможна.

По данным волонтёров, в Олешках остаются около 1500 человек, в том числе примерно 40 детей.

С учётом соседних населённых пунктов в опасной зоне находятся около 6000 мирных жителей, среди которых примерно 200 детей.

Несмотря на гуманитарный характер соглашения, его дальнейшее влияние на переговоры о прекращении войны пока остаётся неопределённым.