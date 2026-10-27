Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Службу информации Румынии (SRI), 26 октября власти страны объявили о раскрытии группы, предположительно причастной к поджогу промышленного объекта 14 сентября 2026 года.

Румынские спецслужбы считают, что деятельность сети координировалась из Российской Федерации и была частью более масштабной кампании диверсий против европейских государств.

Пожар возле оружейного завода

Инцидент произошёл 14 сентября на промышленной площадке Carfil в городе Брашов, расположенном в центральной части Румынии.

Неподалёку находится предприятие CARFIL SA, входящее в государственный оборонный концерн Romarm.

Пожар затронул помещения нескольких коммерческих предприятий. Первоначально происшествие выглядело как обычный промышленный инцидент, однако последующее расследование заставило правоохранительные органы рассматривать версию умышленного поджога.

По данным румынской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT), следователи собрали доказательства предполагаемой причастности к происшествию трёх иностранных граждан.

Речь идёт о двух гражданах Беларуси и одном гражданине Украины, проживавших в странах Европейского союза.

Подозреваемых разыскивали в нескольких странах

Двое белорусских граждан были обнаружены и задержаны на территории Германии. По информации румынских следователей, в момент задержания они предположительно готовили аналогичные преступления.

Третий подозреваемый, гражданин Украины, был обнаружен в Польше. В отношении него 26 октября выдали европейский ордер на арест.

Румынская прокуратура добивается передачи всех троих подозреваемых для дальнейшего расследования.

Дело расследуется по подозрению в попытке совершения диверсионных действий.

При этом окончательные выводы о виновности подозреваемых может сделать только суд.

Целями могли стать военные объекты по всей Европе

По утверждению Службы информации Румынии, предполагаемая диверсионная сеть действовала не только на территории страны.

Следствие считает, что координаторы из России определяли для участников группы потенциальные цели в нескольких европейских государствах.

В этот перечень, по данным SRI, входили государственные и частные предприятия по производству вооружений, объекты военной инфраструктуры и промышленные предприятия, имеющие стратегическое значение.

Румынские спецслужбы также заявили, что в течение 2026 года выявили другие предполагаемые попытки диверсий против объектов на территории страны.

Среди потенциальных целей назывались международные военные объекты и инфраструктура, используемая для подготовки украинских военнослужащих.

В SRI считают, что подобные операции направлены на ослабление оборонного потенциала европейских государств и их способности поддерживать Украину.

Как вербуют исполнителей диверсий

Румынская разведка отдельно предупредила о методах, которые, по её данным, используются при вербовке исполнителей.

Зачастую всё начинается с предложения заработать деньги за выполнение, на первый взгляд, безобидного задания.

Например, человеку могут предложить сфотографировать промышленный объект, проследить за определённым зданием или собрать информацию о его охране.

Впоследствии задания становятся более опасными и могут включать поджоги, уничтожение имущества и другие преступления.

По утверждению спецслужбы, вербовщики нередко используют социальные сети и мессенджеры, а для давления на исполнителей могут прибегать к угрозам и шантажу.

Особое внимание уделяется людям, испытывающим финансовые трудности.

Для сокрытия своей деятельности участники подобных сетей могут использовать чужие документы при бронировании жилья и транспорта, средства оплаты, оформленные на третьих лиц, а также зашифрованные каналы связи.

При этом румынская разведка подчёркивает, что ни один из подобных признаков сам по себе не доказывает причастность человека к диверсионной деятельности.

Румыния заявляет о гибридной войне

Президент Румынии Никушор Дан ранее обвинял Россию в попытках дестабилизировать государства, поддерживающие Украину.

По его словам, речь идёт не только о диверсиях, но и о кибератаках, распространении дезинформации, нарушениях воздушного пространства беспилотниками и угрозах безопасности морского судоходства.

Румыния входит в НАТО и Европейский союз и имеет более 600 километров общей границы с Украиной.

Поэтому вопросы безопасности военной и транспортной инфраструктуры приобретают для страны особое значение.

Москва неоднократно отвергала обвинения западных государств в организации диверсионных операций. На момент публикации сообщения Reuters российское посольство в Бухаресте не предоставило оперативного комментария по новому расследованию.

В Чёрном море атакованы восемь грузовых судов

Одновременно обострилась ситуация с безопасностью судоходства в Чёрном море.

По данным Reuters, за последние три недели возле побережья Румынии и Болгарии атакам подверглись не менее восьми грузовых судов.

Сообщается примерно о 34 погибших или пропавших без вести моряках.

Особую обеспокоенность вызывают нападения на суда, находившиеся возле Сулинского канала или направлявшиеся к нему.

Этот водный путь соединяет Дунай с Чёрным морем и имеет важное значение для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Серия атак привела к увеличению стоимости страхования морских перевозок.

При этом порт Констанца продолжает работать. По данным его администрации, за первые девять месяцев 2026 года через порт было перевалено около 51,55 миллиона тонн грузов — практически столько же, сколько за аналогичный период прошлого года.

Экспорт зерна через Констанцу достиг 15,8 миллиона тонн, увеличившись на 7%.

Однако эти показатели относятся к периоду до октябрьской серии атак и пока не отражают её возможных последствий.

Европейские спецслужбы усиливают сотрудничество

Румынские власти рассматривают расследование пожара в Брашове как часть более широкой проблемы безопасности европейской оборонной промышленности.

По данным SRI, выявить предполагаемую диверсионную сеть удалось благодаря взаимодействию национальных спецслужб и зарубежных партнёров.

Расследование продолжается, а правоохранительные органы устанавливают возможную причастность подозреваемых к другим преступлениям.

Пока румынская сторона не раскрыла всех подробностей о предполагаемых организаторах сети и способах передачи указаний исполнителям.

Таким образом, речь идёт не об окончательно доказанной российской диверсионной операции, а о серьёзных обвинениях, выдвинутых румынскими правоохранительными органами и спецслужбами. Их обоснованность предстоит установить в ходе дальнейшего расследования и судебного разбирательства.