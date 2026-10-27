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Такого не было четверть века: кто завоевал «Золотой мяч» — 2026 и обошёл Мбаппе и Ямаля 0 902

В мире
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гарри Кейн

Форвард "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" 2026 года на церемонии France Football в театре "Палладиум" в Лондоне. Этот трофей последний раз вручали англичанину четверть века назад.

33-летний нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн стал обладателем главной индивидуальной награды мирового футбола - "Золотого мяча" (Ballon d'Or) 2026 года.

Вручение лучшему футболисту года состоялось в ночь на вторник, 27 октября, на церемонии France Football в театре "Палладиум" в Лондоне. Награду победителю вручил бразилец Роналдо.

Кейн был признан также лучшим форвардом года - за сезон он забил суммарно 73 гола за клуб и сборную. Больший результат удалось показать ранее только обладателю восьми "Золотых мячей" аргентинцу Лионелю Месси. По итогам сезона 2025/26 английский нападающий в составе "Баварии" впервые в карьере стал чемпионом.

Ballon d'Or впервые вручили в Лондоне

Впервые в истории трофея "Золотой мяч" вручали в Лондоне, а не в Париже, как это обычно происходит. Выбор столицы Великобритании связан с тем, что первым обладателем этой награды в 1956 году стал английский футболист Стэнли Мэтьюз. Гарри Кейн стал первым за последние 25 лет англичанином и пятым в истории своей страны, кто удостоился главной индивидуальной награды.

Второе место в 2026 году по итогам голосования было отдано форварду сборной Франции и мадридского "Реала" 27-летнему Килиану Мбаппе, третье досталось 19-летней звезде сборной Испании и "Барселоны" Ламину Ямалю. В то же время Ямаль был признан лучшим молодым футболистом (в возрасте до 21 года) 2026-го.

"Золотой мяч" ежегодно присуждается лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. В минувшем году обладателем награды стал нападающий сборной Франции и парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Усман Дембеле. На этот раз он занял лишь седьмое место.

Другие победители на церемонии France Football

Лучшим мужским футбольным клубом мира в 2026 году по версии France Football стал ПСЖ, который в минувшем сезоне во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов. Лучшим женским клубом названа "Барселона". Лучшим вратарем 2026 года стал чемпион мира испанец Унаи Симон, лучшим тренером - Луис де ла Фуэнте (сборная Испании).

32-летняя испанка Алексия Путельяс стала обладательницей женского "Золотого мяча" - летом она перешла из "Барселоны" в клуб "Лондон Сити Лайонессес". Это третья главная индивидуальная награда для Путельяс за ее карьеру, по этому показателю она сравнялась со своей бывшей одноклубницей Айтаной Бонмати, пишет "Немецкая волна".

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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