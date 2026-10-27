Член Палаты представителей США Джейми Раскин заявил, что Дональд Трамп не выполнил предусмотренную законом процедуру перед выдачей Минюстом США генеральной лицензии, приостанавливающей действие санкций против РФ.

Любой, импортирующий российское дизельное топливо в США, будет нарушать федеральное законодательство. Речь может идти о гражданско-правовом наказании в размере до двукратной стоимости соответствующей сделки, а также об уголовной статье, по которой грозят до 1 млн долларов штрафа и 20 лет лишения свободы. Это утверждает член Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд) в открытом письме от 26 октября.

По словам законодателя, установлен 10-летний срок исковой давности.

Раскин напомнил, что занимавший пост президента США Джо Байден, действуя в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA), запретил ввоз определенных товаров российского происхождения - включая сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо, природный газ и связанные с ними дистилляты в США.

Законодатель: Администрация Трампа не соблюдала эту предусмотренную законом процедуру

Президент США Дональд Трамп 24 марта официально объявил о продлении режима национального чрезвычайного положения, направленного против вредоносной внешнеполитической деятельности России, прямо сохранив ограничения, предусмотренные Указом № 14066, отметил Джейми Раскин.

По его словам, Закон о российской нефти закрепляет процедуры, которым президент должен следовать перед отменой запрета на импорт российских энергоносителей. Так, глава государства должен представить Конгрессу США письменное подтверждение, в котором будет указано как намерение отменить запрет, так и заключение о том, что Россия достигла соглашения о выводе своих войск и прекращении военных действий в Украине, перестала представлять непосредственную военную угрозу для членов НАТО и признала право украинского народа на выбор собственного правительства.

Не позднее чем за 45 дней до представления данного подтверждения президент обязан проконсультироваться с соответствующими комитетами Палаты представителей и Сената и представить отчет с обоснованием соответствующих решений, говорится в открытом письме. В течение 90-дневного срока Конгресс может опротестовать решение, приняв резолюцию на этот счет. Администрация Трампа не соблюдала эту предусмотренную законом процедуру перед выдачей генеральной лицензии № 135 Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, напомнил Раскин.

"Президент Трамп в настоящее время пытается незаконно обойти установленное законом эмбарго США на российский дизельное топливо", - резюмировал демократ.

Послание законодателя направлено в Американский институт нефти (API), в Торговую палату США и в Ассоциацию производителей топлива и нефтехимической продукции (AFPM).

Отказ Трампа от "адских" санкций

Ранее, 18 октября, глава Белого дома отложил введение законопроекта Линдси Грэма, предполагающего введение дополнительных пошлин в 500% на российские товары и в 100% на продукцию стран, входящих в топ-5 основных покупателей нефти и газа из РФ, а также наиболее активно помогающих Москве в обходе санкций.

До этого, 9 октября, президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social о "крайне успешном" телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого политики согласовали поставки российского дизельного топлива "на американский и мировой рынок". Российские компании, как заявил Трамп, "немедленно" отгрузят более 300 тыс. тонн, еще 500 тыс. - в ноябре, 1 млн тонн - "сразу после этого" (то есть, видимо, уже в декабре), а в дальнейшем, "исходя из состояния НПЗ", - еще 3 млн тонн.

Со своей стороны Минфин США выпустил генеральную лицензию, которая приостанавливает действие американских санкций против российского дизеля до апреля 2027 года.