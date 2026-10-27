Суд в Гамбурге отклонил ходатайство защиты украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в организации взрывов на газопроводах «Северный поток». Адвокаты утверждали, что их подзащитный не может полноценно защищаться, поскольку связан обязательствами по сохранению военной тайны. Однако немецкий суд не счёл этот аргумент достаточным для прекращения процесса.

Об этом во вторник, 27 октября, сообщает агентство DPA.

Почему адвокаты требовали прекратить процесс

Защита Сергея Кузнецова настаивала на том, что судебное разбирательство необходимо прекратить из-за невозможности обеспечить обвиняемому полноценную защиту.

По словам адвокатов, Кузнецов является бывшим украинским офицером и связан обязательствами по неразглашению секретной информации.

Это, как утверждает защита, мешает ему открыто консультироваться с адвокатами и давать показания в суде. В случае раскрытия сведений, составляющих государственную тайну, ему может грозить суровое наказание на Украине.

Однако суд отклонил ходатайство, заявив, что с точки зрения немецкого законодательства обвиняемый не ограничен в возможности защищать себя.

Таким образом, процесс, начавшийся около двух недель назад, продолжится.

Следующим этапом станет заслушивание эксперта Федерального ведомства уголовной полиции Германии, который должен представить сведения о повреждениях газопроводов.

В чём обвиняют украинца

В конце сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море произошли несколько взрывов, в результате которых инфраструктура получила серьёзные повреждения.

До этого «Северный поток — 1» использовался для поставок российского газа в Германию. Однако к моменту взрывов поставки уже были остановлены.

«Северный поток — 2» так и не был введён в эксплуатацию на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину.

Немецкая прокуратура утверждает, что Сергей Кузнецов организовал подрыв газопроводов совместно с шестью сообщниками.

Среди предъявленных обвинений — военные преступления, связанные с предполагаемым применением запрещённых методов ведения войны против объектов, которые обвинение рассматривает как гражданскую инфраструктуру.

Виновность Кузнецова пока не установлена. Окончательное решение должен принять суд.

Польша отказалась выдавать другого подозреваемого

Расследование взрывов на «Северных потоках» уже привело к разногласиям между Германией и Польшей.

17 октября 2025 года польский суд отказался экстрадировать в Германию другого гражданина Украины, подозреваемого в причастности к диверсии, — Владимира З.

Задержанного освободили непосредственно в зале суда.

Судья Варшавского окружного суда Дариуш Любовский, объясняя решение, указал, что действия украинцев необходимо оценивать с учётом российского вторжения.

По его мнению, украинцы, которые стремятся ослабить противника ради защиты своей страны, не должны автоматически рассматриваться как террористы или диверсанты.

При этом вопрос о законности конкретных действий и применимости норм международного права остаётся предметом юридических споров.

Туск: стыдиться должны те, кто построил газопровод

Премьер-министр Польши Дональд Туск неоднократно выступал с резкой критикой проекта «Северный поток».

Ещё в 2024 году, комментируя обвинения в возможной причастности Киева и Варшавы к подрывам, он заявил, что инициаторам и сторонникам газопроводов следует извиниться и замолчать.

В августе 2026 года Туск повторил свою позицию, подчеркнув, что стыдиться должны не те, кто вывел газопровод из строя, а те, кто его построил.

После задержания Владимира З. польский премьер также заявил, что его выдача Германии не отвечает национальным интересам Польши.

По словам Туска, проблема Европы, Украины, Литвы и Польши заключается не в уничтожении «Северного потока — 2», а в самом факте его строительства.

Дело остаётся политически чувствительным

Продолжение судебного процесса в Германии происходит на фоне принципиальных разногласий в оценке подрывов газопроводов.

Немецкая прокуратура рассматривает произошедшее как преступление, требующее установления виновных и привлечения их к ответственности.

В то же время некоторые политики Восточной Европы считают, что российская энергетическая инфраструктура, обеспечивавшая Москве экономические доходы, могла рассматриваться Украиной как военная цель.

Однако политические оценки не заменяют юридического решения о том, являлись ли газопроводы законными военными объектами с точки зрения международного гуманитарного права.

Суд в Гамбурге продолжит рассмотрение дела Сергея Кузнецова, несмотря на возражения защиты.