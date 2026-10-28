С момента вступления в должность 47-го президента США в январе 2025 года номинальный ВВП страны увеличился примерно на 10%, что в абсолютном выражении составляет без малого 3 трлн долларов. Мне показалось интересным посмотреть, что это означает на практике.

Старый знакомец

Среди нас становится всё больше людей, которые не только ни разу не держали в руках валюту главного стратегического союзника Латвии, но даже не представляют, сколько стоят эти бледно-зелёные купюры с портретами серьёзных джентльменов. Обменник наличных денег — институт, с которым выросло наше поколение, — относится к категории столь же вымирающих, как, например, телефон с проводом.

А ведь были времена, когда с курсом USD вставали и ложились. Особенно когда он в местной валюте выражался трёхзначным числом. В один из таких дней, на закате СССР, ваш автор впервые стал владельцем банкноты с изображением Авраама Линкольна. Пятёрку подарили… на свадьбу!

Но подождите хмыкать. Осенью 1990 года, когда произошло это волнующее событие, за бакс давали уже больше 50 рублей. Стало быть, подаренные пять долларов были эквивалентны месячной зарплате тогдашнего бюджетника — квалифицированного рабочего, младшего офицера, начинающего врача или полноценного учителя.

Разумеется, и масштаб цен тогда был иным, особенно на вменённые услуги вроде коммунальных. О таких сущностях, как налог на недвижимость, мы и не подозревали.

В кооперативном валютном магазине, располагавшемся напротив гостиницы «Латвия» (за валюту при Горбунове и Годманисе уже не сажали — экономику решительно разворачивали в сторону долларизации!), я приобрёл тогда джентльменский набор: батончик «Марс», банку пива и дезодорант. Не будет преувеличением сказать, что и спустя 36 лет все эти товары можно у нас в республике купить за $5. Можно, кстати, попробовать сделать то же самое и в Нью-Йорке. Только с одним «но» — каждый товар придётся покупать по отдельности.

Куда пропал металл

Итак, с отношением к доллару на заре независимости разобрались. Но я уже в таком возрасте, что помню, как из уличного телефона-автомата в Нью-Йорке можно было позвонить на домашний или мобильный телефон в Латвии и за пару долларов вполне нормально поговорить. Очень удобно.

С той поездки 2008 года у меня собралась целая коллекция четвертаков — 25-центовых монет, которые использовались в таксофонах. Их выпускали с символикой всех 50 штатов, округа Колумбия и ещё пяти зависимых территорий, включая Пуэрто-Рико и Американское Самоа. Во время переезда из одной квартиры в другую грузчики утащили мою коллекцию, как и кепку US Army с наклейкой Made in Vietnam — что весьма уместно, ведь американцев там действительно уделали.

Сегодня металлический доллар, увесистый и солидный, окончательно исчез из повседневного обращения. Сохранил свои позиции дайм — 10-центовая монета. Её иногда можно ловко подсунуть, чтобы получить сдачу округлённой суммой.

Ибо округлённых цен в Нью-Йорке нет априори. Если вы видите завлекающие $4,99, к примеру, за толстую шоколадку Tony’s весом 180 г, и протягиваете пятёрку, то продавец отрицательно качает головой и называет итоговую сумму — $5,43. Всё дело в налоге с продаж. Общая ставка в городе составляет 8,875%: она складывается из 4% налога штата, 4,5% городского налога и 0,375% транспортного сбора MCTD. На ценниках же всего этого нет.

Рай для малобюджетного шопинга

Но не расстраивайтесь! Ведь на такие продукты, как хлеб, молоко, мясо, овощи, фрукты, яйца и крупы, действует нулевая ставка налога с продаж. Главное, чтобы продукты не были переработанными, то есть предназначались для самостоятельного приготовления. Если же это, к примеру, печёный батат с копчёной куриной грудкой из моего любимого гастронома Whole Foods, то налог уже начисляется.

Вся ресторанная еда и поданные к ней напитки облагаются налогом.

Вот ещё одна несправедливость: две одинаковые литровые бутылки минеральной воды Poland стоят по-разному, потому что газированный напиток считается переработанным продуктом, и с него взимается налог. Poland — это не страна, а город в штате Мэн, где находится источник.

Но есть и целая огромная категория товаров, необходимых практически всем, которые продаются без налога. Это рецептурные лекарства, большинство безрецептурных препаратов (обезболивающие, витамины), медицинские приборы, протезы, слуховые аппараты и очки. А ещё — подгузники для детей и взрослых, а также специфические товары женской гигиены.

Два скромных кусочка пиццы у берега Гудзона стоят 18 долларов. (фото автора)

Кроме того, любой предмет одежды или пара обуви стоимостью менее $110 полностью освобождены от налога в самом Нью-Йорке: налог штата, города и транспортный сбор на такие покупки не начисляются. Сюда же относятся ткани и молнии для ремонта одежды. А вот сумки, аксессуары и ювелирные изделия облагаются налогом всегда.

Из пяти боро — крупных административных округов города с населением более восьми миллионов человек — только на Стейтен-Айленде есть аутлет с постоянно действующими скидками. Но цены на вполне приличную одежду, скажем, от Uniqlo, Banana Republic или Old Navy, радуют глаз и в таких местах, как Бродвей. Результат — кажется, все ньюйоркцы одеты шикарно.

К примеру, однажды, сев в вагон метро, следовавшего из Гарлема в деловой центр, я присел напротив человека весьма маргинального вида, который вёз в чёрном мусорном мешке несколько упаковок туалетной бумаги. При этом на его шее красовался огромный золотой — вероятнее всего, всё же позолоченный — знак доллара. На нём также были лакированные ботинки на платформе с серебристым логотипом Prada и леопардовые носки. Более всего зрелище напоминало гламурных бомжей из «Нашей Раши».

Ну и для меня особенно близкая тема — периодические издания. Хочешь бумажные, хочешь электронные — всё без налога; цена — как напечатано на обложке. Из уважения к The New York Times покупаю газету: протягиваю кассирше на вокзале Grand Central четыре потёртые купюры с портретом Джорджа Вашингтона. А там, на первой полосе…

Судьба бедняка в Америке

Прямо под шапкой самой что ни на есть капиталистической газеты — история о маленьком человеке. Дэрил Мэйсон и Геня Вейц — жители города Макалестер, штат Оклахома. Они живут в собственном доме с тремя спальнями и двумя ванными комнатами, но не смогли оплатить месячный счёт за электричество, который составил 1340,96 доллара. Это почти весь доход семьи, в которой оба супруга — люди с инвалидностью, живущие на пособие.

При этом тут же указана площадь гостиной, в которой они сейчас вдвоём обитают: 300 квадратных футов, или 27,87 кв. м. Супруги оставили остальные помещения дома «жариться» при температуре 100 градусов по Фаренгейту (37,8 градуса по Цельсию) и включили кондиционер только в гостиной. Причём Дэрилу необходим ещё и аппарат искусственной вентиляции лёгких.

Такие домики мне доводилось видеть во множестве — и в небогатых районах Нью-Йорка, например в Бруклине, и в городках штата, вроде Мамаронека, с его забавно подпрыгивающим названием. На языке индейцев делаваров оно означает «место солёной и пресной воды». Это каркасные строения, покрытые виниловым сайдингом. То есть, по сути, термосы. А тут ещё и изменение климата…

Чужие здесь не ходят! (фото автора)

Можно, конечно, сказать, что эта белая пара может продать свою недвижимость и переселиться в более дешёвое жильё. Такой процесс в США называют даунсайзингом. Для некоторых сделок с недвижимостью предусмотрены налоговые льготы: например, при соблюдении определённых условий одинокие граждане могут исключить из налогооблагаемого дохода до $250 000 прибыли от продажи жилья, а супружеские пары, подающие совместную декларацию, — до $500 000. Прибыль сверх этих сумм может облагаться налогом, даже если вы сразу купили другое жильё.

Но ведь для людей около 60 лет, тем более с инвалидностью, расстаться со своим гнёздышком — практически непреодолимый барьер.

Библиофила каждый обидеть может

А вот и другой случай, почти анекдотический. Один молодой человек в Нью-Йорке, финансовый аналитик, принципиально не обзаводился собственным жильём, хотя имел возможность взять ипотеку. Решил въехать в новые съёмные апартаменты, но на его пути встал лэндлорд — хозяин недвижимости. Причина: «У вас слишком много книг!»

Действительно, библиофил накопил около 10 000 томов. Однако вопрос тут в гигиене: в книгах, особенно старинных, могут обитать книжные черви, книжная моль, кожееды, чешуйницы и даже книжные вши. Человека они не кусают, но некоторые предметы интерьера и другие вещи могут пострадать. Насекомым всё равно, что поедать, — переплёты или кожаную мебель.

Так что «волк с Уолл-стрит» в потенциале может пополнить ряды бездомных в Центральном парке и стать среди них самым читающим.

В краю непуганых богатеев

Но довольно о грустном. Возьмём то, что у нас подешевле: банан за 39 центов, банку Root Beer за 99 центов (это не пиво, а газированный напиток на основе травяных экстрактов, по вкусу напоминающий смесь тархуна и «Байкала») и билет в метро за три доллара. И направим стопы к Grand Central.

От монументального вокзала-храма, выстроенного в 1913 году, отходят поезда в сторону штата Коннектикут. (Одни в то время царя свергали, другие делом занимались.)

Там уже, наверняка, другая жизнь — проверим. Доезжаем до городка Гринвич. Первое, что восхищает, — вокзал: кажется, его только что построили. Муха, что называется, не сидела.

В городке потрясающая чистота, тихие электромобили. Например, полностью электрический Cadillac Escalade IQ стоимостью от 127 400 долларов в базовой комплектации. Длина — около 5,8 метра. Кто там сказал, что большие американские машины остались в прошлом? General Motors опровергает.

По данным списка Forbes за 2026 год, в Гринвиче проживают шесть из семи миллиардеров всего штата, попавших в этот рейтинг. Например, Стив Коэн с состоянием в $26,5 млрд — владелец бейсбольного клуба New York Mets. Или венчурный инвестор Ратмир Вильевич Тимашев, отказавшийся от российского гражданства в 2024 году, с состоянием в $5,4 млрд.

Кроме того, согласно отчёту Henley & Partners USA Wealth Report, в районе Гринвича, вместе с соседним элитным городом Дарьеном, проживают 110 мультимиллионеров с состоянием от 100 млн долларов. Ещё около 12 500 человек в зоне Гринвич — Дарьен имеют чистые ликвидные активы на сумму от $1 млн.

Особняки Гринвича. (фото автора)

И если верить приведённой статистике, район действительно обеспеченный: здесь чисто и поддерживается порядок. Плюс великолепный музей Брюса, в котором под одной крышей соседствуют скелеты древних ящеров и полотна французских импрессионистов. Есть там и чудесные минералы, и работы американских деятелей искусства, с которыми я прежде не был знаком, но теперь познакомился и зауважал.

Яхтенные причалы в изумрудной воде, где не плавает мусор; прекрасные парки, уже тронутые красками «индейского лета», без ночующих там бездомных; кирпичные особнячки викторианского стиля, утопающие в цветах, — вот он, олигархический шик. Никаких заборов, упаси бог: только солидная металлическая табличка, предупреждающая о частной собственности. Умный поймёт, а за нарушителем присмотрит коп. Хотя какой дурак попрётся в такую даль, когда можно сесть на Пятой авеню и настрелять себе на бухлишко или легальный каннабис, продающийся во многих местах Нью-Йорка, носящих глубоко «наше» название — «диспансер»?

Как я 450 миллионов долларов видел

На самом деле картина занимает почти всю стену в не слишком крупной квартире — примерно 2,6 на 5,2 метра. Таковы габариты полотна американского художника-абстракциониста Джексона Поллока «Осенний ритм», написанного в 1950 году. В 1957-м нью-йоркский Метрополитен-музей приобрёл его за 20 тысяч долларов. На эти деньги живописец мог бы по тогдашним ценам купить самый крутой Cadillac Eldorado Brougham, а остаток прокутить на ещё батистовской Кубе.

Удачным оказалось это вложение: сегодня холст с хаотически наложенными мазками и каплями — Поллока даже в советском «Крокодиле» тогда печатали с издевательскими комментариями! — оценивают в сумму от 150 до 450 млн долларов. Если пересчитать на один квадратный сантиметр, получится от одной до трёх тысяч долларов. Дорога ложка к обеду, а Джексон уже семьдесят лет как в могиле.

Но ведь, с другой стороны, картина и сейчас помогает Нью-Йорку продавать 30-долларовые билеты в музей Met. Точно так же, как самые дорогие в мире небоскрёбы красуются на сшитых в Камбодже сумках-шоперах за пять долларов, которыми торгуют афроамериканцы у памятника освободителю рабов генералу Шерману.

Нью-Йорк и Америка в значительной мере продают собственный имидж. И это не изменится ни при Трампе, ни после него.

Рига — Нью-Йорк