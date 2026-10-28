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Ему запретили выезд из страны, но он оказался в США: что известно об отъезде Болсонару 0 541

В мире
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флавиу Болсонару
ФОТО: пресс-фото

Проигравший президентские выборы в Бразилии Флавиу Болсонару, которому запрещено покидать страну из-за ведущихся расследований, предположительно прибыл в США. Об этом сообщили несколько американских СМИ со ссылкой на источники. Вашингтон ранее подтвердил готовность выдать визы Болсонару и его семье, однако официальной информации о его местонахождении пока нет.

Флавиу Болсонару, потерпевший поражение на президентских выборах в Бразилии, во вторник покинул страну и, по сообщениям американских СМИ, прибыл в Соединенные Штаты, несмотря на действующий в отношении него запрет на выезд.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP, информацию о прибытии Болсонару в США распространили телеканал CNN и газета The Washington Post, ссылаясь на неназванный источник.

По их данным, бразильский политик прибыл в Соединенные Штаты во вторник вечером. При этом точное место его прибытия не раскрывается.

Ранее об отъезде Болсонару из Бразилии сообщили The New York Times, CNN и другие американские издания, ссылаясь на источники среди американских чиновников.

Ситуация вызывает вопросы, поскольку в отношении Болсонару в Бразилии ведется несколько расследований, а покидать страну ему запрещено. Кроме того, паспорта политика были аннулированы, однако, согласно сообщениям СМИ, он не передал их властям.

Во вторник Государственный департамент США заявил, что Болсонару и членам его семьи будут выданы визы и им разрешат въезд в страну. Вместе с тем американское внешнеполитическое ведомство не подтвердило, что политик действительно направляется в США.

Одно из расследований, которые ведет бразильская полиция, связано с предполагаемой коррупцией при финансировании биографического фильма «Темная лошадка» (Dark Horse), посвященного отцу политика — бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару.

Флавиу Болсонару в настоящее время является сенатором, однако срок его полномочий истекает в январе. После этого он утратит парламентскую неприкосновенность. 45-летний политик участвовал в президентских выборах и в воскресенье проиграл во втором туре действующему главе государства Луису Инасиу Луле да Силве.

Болсонару отказался признать результаты голосования и пообещал оспорить их в судебном порядке. При этом его партия и политические союзники приняли итоги выборов.

На фоне сообщений об отъезде политика первоначально появилась информация, что он мог прибыть в соседнюю Аргентину. Однако во вторник Министерство безопасности Аргентины и иммиграционные власти страны опровергли эти сведения.

По данным AFP, с 2023 года Флавиу Болсонару также имеет итальянское гражданство. Об этом свидетельствует документ парламента Италии, с которым ознакомились журналисты агентства.

Сообщения о возможном отъезде Болсонару стали неожиданностью даже для представителей его предвыборного штаба. Руководитель кампании политика Рожериу Маринью заявил журналистам в Бразилиа, что шокирован появившейся информацией.

«У нас пока нет никаких сведений о его местонахождении», — сказал Маринью во вторник.

Таким образом, хотя несколько крупных американских СМИ сообщили о прибытии Болсонару в США, официального подтверждения его местонахождения на момент публикации не поступало.

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#выборы #США #Бразилия #коррупция #визы #расследования #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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